Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise seit Tagen komplett explodieren. Öl und Gas sind so teuer wie noch nie. Gerade in Deutschland schlägt das voll auf den Verbraucher durch, während die Regierungen im europäischen Ausland diesen Effekt deutlich besser abfedern. Um sich von russischem Öl und Gas unabhängiger zu machen, macht die EU in Sachen Ausbau erneuerbarer Energien Nägel mit Köpfen und davon profitiert der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ganz besonders…

Denn die Nachfrage nach grünem Wasserstoff dürfte in den kommenden Wochen und Monaten massiv steigen. Dabei hat NEL beste Möglichkeiten, diese zusätzliche Nachfrage auch zu decken. Denn wie das Unternehmen in der vergangenen Woche vermeldete, wird im neuen Werk in Herøya mittlerweile im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet, ...

