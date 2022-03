Plug Power-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Immerhin ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 7,04 Prozent. An drei der vier Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Darunter das Plus vom Montag in Höhe von 5,06 Prozent als höchster Tagesgewinn der vergangenen Tage. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Plug Power-Aktie. Einfach hier klicken.

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund elf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...