Uran schießt durch die Decke!: URAN - OHNE WORTE! Sind Sie bereit für die großen Gewinne? Mit dem Uran-Preis explodiert auch diese neue Firma

Seit der Versorgungs-Krise im Zuge des Ukrainekriegs gilt die Atomkraft für viele EU-Mitglieder als Alternative zu Gas! Aber auch bei der Kernkraft ist Europa stärker von Russland abhängig, als bisher bekannt ist.

immer mehr kommt zum Vorschein, wie abhängig Europa und vor allem natürlich auch Deutschland von russischen Rohstoffen ist. Nicht nur, dass über 50 % des Erdgases von dort bezogen werden, so importiert die EU auch gut 20 Prozent des natürlichen Urans aus Russland!

Die Zahlen des Uranimports basieren auf Daten der Euratom-Versorgungsagentur ("ESA'), der zentralen EU-Behörde, die für die Beschaffung dieses Rohstoffs verantwortlich ist. Die gleiche Menge, so die "ESA' weiter, werde aus der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan importiert, einem langjährigen Kremlverbündeten.

Quelle: Euratom - Supply Agency of the European Atomic Energy Community

Versorgungsproblematik voraus! Uranpreis über 60,- USD!

Jetzt heißt es auch für Deutschland aufwachen!

Politiker und Investoren wachen angesichts der Ereignisse im Russland/Ukraine-Konflikt scheinbar endlich auf! Endlich wird ihnen klar, dass sie in den kommenden Jahren mit Stromausfällen konfrontiert werden können, da der benötigte Strom schlichtweg nicht zur Verfügung stehen wird, wenn man alle Kraftwerke vom Netz nimmt.

Nichts scheint plötzlich mehr unmöglich, auch nicht der Gedanke, dass sich ein grüner Wirtschaftsminister für eine Verlängerung der Laufzeit der noch bestehenden Kernkraftwerke in Deutschland starkmacht.

Aber dafür wird natürlich auch Uran benötigt. Wenn sich allerdings jetzt noch definitiv bestätigt, dass die russischen Uranlieferungen unterbrochen sind oder werden, dann kommt richtig Druck in den "Urankessel" und der Preis explodiert noch viel höher! Erst am Freitag explodierte er um weitere fast 12 %, auf mittlerweile über 60,- USD je Pfund!

Quelle: Tradingeconomics.com / Stand: 11.03.2022

Eigentlich sollten am 31. Dezember die noch übriggebliebenen Atomreaktoren in Deutschland vom Netz genommen werden, womit dann das Kapitel Kernkraft in Deutschland beendet werden sollte. Aber vermutlich kommt es so nicht! Erst vor wenigen Tagen sagte Robert Habeck, dass er eine weitere Nutzung der Atomenergie in Deutschland nicht "ideologisch abwehren" werde. Sein Ministerium prüfe das.

Doch damit ist Deutschland nicht allein in Europa. Auch Belgien hat bereits Ende des vergangenen Jahres die für 2025 geplante Abschaltung seiner Atomkraftwerke aufgeweicht. Grund ist auch hier die Sorge vor Engpässen bei der Energieversorgung.

EU bis 2050 klimaneutral! Dieser Katalysator macht es möglich!

Einen weiteren Befreiungsschlag bekommen Uran und Uran-Investoren durch die Aufnahme in die Taxonomie-Verordnung, womit Uran ein "grünes Klima-Siegel' bekommen hat. Jetzt kann die "grüne Energie" angekurbelt werden, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness sagte, dies biete "eine echte Lösung" für das Ziel der EU, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden.

Uranpreis setzt zum MEGA-Comeback an!

Der SUPERZYKLUS beginnt jetzt! Uran-Aktien explodieren!

Die Kernenergie erlebt im Kampf gegen den Klimawandel mit der steigenden Nachfrage ein großes Comeback. Gerade jetzt beginnt der Uran-Superzyklus, den man als Investor nicht verpassen darf! Dabei sind die rund 140 % Kurssteigerung auf mittlerweile rund 60,- USD je Pfund Uran gerade mal ein Tropfen auf den heißen Stein!

Quelle: tradingeconomics.com / Stand: 11.03.2022

Die politischen Spannungen und die immer schlimmer werdenden Versorgungsengpässe machen sich eindeutig auch in einem ansteigenden Uranpreis bemerkbar. Der globale Uran-Markt steht nach Einschätzung von Branchenanalysten vor einem massiven Angebots-Defizit, so dass der Preis daher in den kommenden Jahren erneut deutlich steigen dürfte. Uran-Aktien dürften von dieser Entwicklung überproportional profitieren.

Der Chart zeigt einen nachhaltigen Ausbruch aus einer langfristigen Bodenformation, was neben dem Perfekten Uran-Umfeld auch charttechnisch potenziell auf deutlich höhere Preise in der Zukunft hindeutet!

Nach der scheinbar noch immer nicht enden wollenden Corona-Pandemie zeigt uns nun auch noch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, und die daraus resultierten Sanktionen, wie prekär die Energie- und vor allem Stromversorgung in Europa ist. Damit ist eines auch klar geworden, die Tage der politischen Träumereien gehen definitiv zu Ende.

Nutzen Sie als smarter Investor diese Renaissance der Atomindustrie durch ein gewinnträchtiges Investment in unserem Uran-TOP-Pick 2022 Labrador Uranium (WKN: A3DE7M)!

Erst seit wenigen Tagen an der Börse! Top-Kaufchance!

Ein neuer und sehr heller Stern am Uran-Himmel!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) ist ein einzigartiges Explorationsunternehmen, das sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uran- und Uran-Vanadium-Projekten in Labrador konzentriert. Das Projektportfolio des Unternehmens umfasst das riesige "Moran Lake'-Projekt, das "Central Mineral Belt' ("CMB')-Projekt sowie das "Mustang Lake' und "Notakwanon'-Projekt!

Quelle: Labrador Uranium

Das absolute Aushängeschild im "Central Mineral Belt' ist die bereits weit fortgeschrittene Lagerstätte "Michelin', von Paladin Energy, mit einer Ressource von ca. 100 Millionen Pfund U3O8.

Direkt angrenzend und entlang des Streichs vom Monsterprojekt "Michelin' hat Labrador Uranium ein eigenes riesiges Projektportfolio aufgebaut!

Klein kann jeder, groß aber nur die Besten der Branche!

Deshalb wird Labrador gleich richtig massiv aufgestellt!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) begann erst dieses Jahr seine Tätigkeit mit einer bestehenden Ressourcenbasis, einem riesigen Landpaket und damit einhergehend mit beträchtlichem Aufwärtspotenzial. Sein großes Projektportfolio befindet sich in einem bedeutenden Uranlager, nämlich im weltbekannten "Central Mineral Belt', der sich über 260 km x 75 km erstreckt.

Quelle: Labrador Uranium

Die "CMB' ist ein Uranlager im Distriktmaßstab mit einem Multicommodity-Explorationspotenzial einschließlich Vanadium sowie Eisenerz, Kupfer und Gold ("IOCG').

Von 0 auf 100 in "Null Komma Nix"

Schnelle Entwicklung zu einem führenden Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen!

Mit über 125.000 Hektar Landfläche hat Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) durch Übernahmevereinbarungen mit Consolidated Uranium und Altius Minerals die größte Position im gesamten "Central Mineral Belt' konsolidiert. Es grenzt im Osten, Westen und Süden an das hochgradige Weltklasseprojekt "Moran Lake' an und erstreckt sich im Osten bis zum "Michelin'-Projekt von Paladin Energy.

Moderner und datenorientierter Ansatz!

Genau der richtige Erfolgsfaktor!

Auf den ersten Blick erscheint Labrador Uranium als ein Explorationsunternehmen im Frühstadium. Aber das stimmt so nicht! Denn in Wirklichkeit kann man auf fast ein halbes Jahrhundert an Mineralexplorationsdaten von verschiedenen Unternehmen zurückgreifen, die die Exploration und Bohrzielermittlung um viele Jahre verkürzen wird. Damit besitzt man schon jetzt einen erheblichen Explorationsvorsprung vor Junior-Explorern, was sich auch in der Verringerung des Risikos widerspiegelt.

Der Zusammenschluss mit Altius, Consolidated Uranium und Mega Uranium ermöglicht die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Teams von Projektentwicklern mit Fokus auf dem Uransektor!

Anhand dieser umfangreichen Datenbank - zusammen mit der fortschrittlichen Technik des maschinellen Lernens und der ausgezeichneten Expertise des Managementteams - hat Labrador Uranium mehr als 140 Ziele in seinem ausgedehnten Liegenschaftsportfolio identifiziert und stellt derzeit einen umfassenden Explorationsplan für den Sommer 2022 für ausgewählte Ziele mit hoher Priorität zusammen.

Hervorragend finanziert in die erste Explorationssaison 2022!

Erfolge sind fast schon vorprogrammiert!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) hat rund 50 Millionen Aktien ausstehend und dank der jüngsten Finanzierungsrunde rund 7,5 CAD in der Kasse. Unter der Leitung von CEO und Bergbauingenieur Stephen Keith hat das Unternehmen ein erstklassiges technisches Team mit jahrzehntelanger Erfahrung im Uran- und Mineralienexplorationssektor zusammengestellt.

Quelle: Labrador Uranium

Schon jetzt verfügt Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) über eine fantastische Aktionärsstruktur mit geballter Kompetenz und einem langfristigen Investmentansatz. Damit sind bereits jetzt 50 % der im Umlauf befindlichen Aktien in festen Händen, während die restlichen im freien Handel verfügbar sind.

Mit seiner dominanten Landposition im zentralen Mineralgürtel von Labrador konzentriert sich das Labrador nun auf die Abgrenzung eines primären Datensatzes von Zielen für die in diesem Sommer beginnende Exploration. Obendrein ist noch ein aggressives Explorationsprogramm geplant, das von einem Team mit 75 Jahren geologischer Erfahrung aufgesetzt wird und zu weiteren potenziellen Uranentdeckungen führen dürfte.

Das hervorragende Projektgebiet, in dem Labrador Uranium tätig ist, wurde übrigens von keinem geringeren als dem Fraser Institute auf Platz 8 der attraktivsten Bergbauregionen eingestuft, so dass nicht davon auszugehen ist, dass es irgendwelche Probleme bei Genehmigungen und rechtlichen Aspekten zu befürchten sind.

Kurzfristige Kurs-Katalysatoren:

die Evaluierung der Ziele bei "CMB' und "Notakwanon' im ersten Halbjahr 2022,

die Genehmigung für die Exploration und den Bau des Feldlagers, ebenfalls im ersten Halbjahr 2022,

die Aktualisierung der Ressourcen von "Moran Lake', die sich mehr auf die Erweiterung dieser Lagerstätte als auf die einfache Wiederherstellung der historischen Ressourcen von 9,6 Mio. Pfund U3O8 und 136,4 Mio. Pfund V2O5 konzentriert.

Die Atomindustrie befindet sich gerade in einer Renaissance, was ein Investment in Labrador Uranium zu einem echten Glücksfall für Sie macht! Denn dieses Unternehmen ist:

eine sensationelle und vermutlich einmalige Investment-Gelegenheit in einem bekannten Multi-Commodity-Metallgürtel!

Die Firma ist in einer absolut sicheren Tier-1 Bergbaujurisdiktion in Kanada tätig,

verfügt über eine Monster-historische Ressourcenbasis mit noch extrem hohen Entdeckungspotenzial,

das mit einem modernen und datenorientierten Explorationsansatz zum maximalen Erfolg ausgebaut wird!

Schon kurzfristig erwarten wir große Erfolge, durch das aggressive Explorationsprogramm!

Sehr starke Aktionärsbasis und top finanziert!

Hier sind nur Profis am Werk! Labrador Uranium wird von einem bewährten Bergbau- und Explorationsteam geführt.

Fazit: Explorations-Stopp der vergangenen Jahre rächt sich!

TOP-Unternehmen wie Labrador sind die Mega-Gewinner!

Übrigens, mit der Uranversorgung steht es auch schon ohne mögliche Lieferausfälle aus Russland "Spitze auf Knopf"! Nicht nur, dass immer weniger Uran gefördert wird, so steht dieses noch einer förmlich explodierenden Nachfrage gegenüber!

Quelle: TradeTech

Allein schon deshalb steht die Uranbranche nicht nur wieder vor einer sprichwörtlichen "strahlenden" Zukunft, sondern vor einer Renaissance! Denn auf absehbare Zeit werden keine großartigen Neuentdeckungen zu erwarten sein, verschweige denn, dass neue Minen erschlossen werden. Das ist das Ergebnis von rund 15 Jahren Unterinvestitionen in neue oder vorhandene Projekte!

Nie waren Unternehmen wie Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) spannender als jetzt. Denn mit diesem Unternehmen haben Sie die seltene Möglichkeit, von Beginn an bei einer extrem vielversprechenden Wachstumsstory dabei zu sein, und das in einem Markt, dessen Voraussetzungen nicht besser sein könnten!

Schauen Sie sich die Gewinne an, die mit Mega Uranium und Consolidated Uranium (beide mehr als 500 %) möglich waren, und die noch in einem Bärenmarkt! Da lachen Sie über Renditen von 100-200 %! Denn hier winken Gewinne von 500 % PLUS X!

Nur mit Aktien wie Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) hat man eine reale Chance auf die richtigen Börsengewinne, dabei reden wir von viel mehr als 100 %! Mit solchen Aktien können sie die gerade ausufernden Lebenshaltungs- und Tankkosten spielend abfedern! Und nicht vergessen, Uran-Bullenmärkte zählen an der Börse zu den gewaltigsten überhaupt, die also auch die dicksten Aktien-Gewinne bescheren.

Steigen Sie am besten gleich nächste Woche noch in Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) ein, und erfreuen sich in diesen schwierigen Zeiten wenigstens über eine glänzende Depot-Performance und die Top-Leistung, wenn Profis loslegen und die Kurse in die Höhe schnellen!

