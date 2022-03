Auch wenn die Lage an den Märkten am Freitag nicht weniger prekär und unvorhersehbar war als zuvor, so trauten die Bullen sich doch wieder etwas aus der Deckung. Alle Verluste der letzten zwei Wochen konnten nur die wenigsten Titel wettmachen. Es zeigte sich aber eine recht breite Erholung und auch durchaus der eine oder andere Highflyer.In letztere Kategorie darf wohl ganz klar die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) gezählt werden, die in der gerade ausgelaufenen Woche um satte 35,6 Prozent zulegen konnte. Die Anleger rechnen derzeit fest mit stark steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...