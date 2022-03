Steve Wozniak ist ein Fan von Bitcoin. Der Apple-Mitbegründer erklärte nun, dass er an einen Bitcoin-Kurs von über 100.000 US-Dollar glaubt. Apple-Mitbegründer Steve Wozniak hat bereits in der Vergangenheit regelmäßig erklärt, dass er viel von Bitcoin hält. So bezeichnete er Bitcoin unter anderem als "mathematisches Wunder". Gleichzeitig wird Wozniak auch nicht müde zu betonen, den Vergleich zwischen Gold und Bitcoin zu ziehen. Bitcoin sei "pures Gold", so Wozniak vor wenigen Wochen. Auch wenn Bitcoin ursprünglich als Zahlungsmittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...