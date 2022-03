Fundamentalanleger haben schon längere Zeit vor einem größeren Kursrückgang an den Aktien-Börsen gewarnt. Zu offensichtlich war die Überbewertung an den amerikanischen Börsen. Lange Zeit blieb nur unklar, welchen Auslöser der Crash am Ende haben würde. Die extrem expansive Geldpolitik der europäischen und amerikanischen Zentralbanken führte ab 2021 zu einer erhöhten Inflation, sodass die Institute die Zinsen nun erhöhen müssen. Sie sind ein Crash-Auslöser. Besonders vorher sehr stark gestiegene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...