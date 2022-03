Russische Truppen bombadieren Ziele in der Ukraine ohne Unterlass, ein Waffenstillstand oder gar ein Ende des Kriegs ist nicht absehbar. Jeder Hoffnungsschimmer trägt derweil zu einer Stabilisierung am Aktienmarkt bei. Am Freitag reichte ein optimistischer Satz von Wladimir Putin zum Hochtreiben der Kurse. DAX und Co bleiben vorerst labil und volatil.Der deutsche Aktienmarkt ist zuletzt einmal mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...