* Inflation immer deutlicher spürbar* Die von uns empfohlenen Edelmetallaktien steigen* Nutzen Sie jetzt jede kleine Korrektur zum Einstieg* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Tricks einer Forschungseinrichtung bei der Verwendung von Zuschüssen

Liebe Leser,



der Goldpreis ist in Euro, Yen und zahlreichen anderen Währungen auf ein Rekordhoch gestiegen. In Dollar gerechnet, hat er sein altes Hoch erreicht und steht jetzt ebenfalls vor dem Sprung auf neue Höhen. Mit anderen Worten: Die Goldhausse, die sich in meinen Prognosemodellen so deutlich angekündigt hatte, hat begonnen.



Ich verwende hier ganz bewusst das Wort "begonnen", weil meine Modelle und Indikatoren sehr viel höhere Kurse signalisieren. Auch charttechnisch wird mit dem Anstieg auf neue Hochs der Beginn einer Hausse signalisiert, die sehr viel Luft nach oben hat.

