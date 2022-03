Für AMC Entertainment-Aktionäre kam es in den vergangenen Tagen knüppeldick. Immerhin büßten die Notierungen im Vorwochenvergleich 13,70 Prozent ein. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete die Aktie mit Rücksetzern. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte AMC Entertainment am Montag mit einem Minus von 8,21 Prozent. Müssen in der kommenden Woche nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei AMC Entertainment, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund 0,3 Prozent. Bei 14,27 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...