Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen eine leichte Erholung ab. Der DAX dürfte zum Auftakt um 0,4 Prozent auf 18.080 Punkte klettern und damit seinen Abstand auf die wichtige 18.000-Punkte-Marke ausbauen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen an der Frankfurter Börse dabei beeinflussen:1. Wall Street mit durchwachsener EntwicklungDie US-Börsen zeigten am Freitag ein gemischtes ...

