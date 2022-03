Der Volkswagen-Konzern will den ins Auge gefassten Börsengang der Sportwagentochter Porsche trotz der Verwerfungen an den Finanzmärkten wie geplant weiter vorantreiben. "Wir haben die Vorbereitungen nicht angehalten. Im Gegenteil: Sie laufen wie geplant weiter", sagte VW-Finanzchef Arno Antlitz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.Nach Möglichkeit will VW den Mega-Börsengang noch in diesem Jahr durchziehen und hatte dafür das vierte Quartal angepeilt. "Wir sind zuversichtlich, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...