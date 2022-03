Uderns im Zillertal (ots) -Die Lage des Golfclubs in Uderns im Zillertal auf 550 Meter Seehöhe und die klimatischen Bedingungen ermöglichen eine sonnige Spielzeit von März bis November. Und die überdachten Abschläge auf der ganzjährig geöffneten Driving Range laden sogar im Winter zum Training.Der 18-Hole Championship Course gilt zu Recht als anspruchsvoll und absolut spielenswert. Klar, dass dieser den "Leading Courses of Austria" angehört. Vier Par-5-, neun Par-4- und fünf Par-3-Löcher sind im Angesicht eines prachtvollen Alpenpanoramas zu spielen. Der Meisterschaftsplatz erstreckt sich auf über 65 Hektar und bietet eine großzügig anlegte Übungsanlage mit überdachten Abschlägen, Kurzspielareal, großer Chipping und Putting Area sowie PGA Golfschule. Dazu kommen 3 neue Kurzspielbahnen mit einer Länge zwischen 75 und 130 Metern mit Bunkern, Hügeln und Wasserhindernissen.Für das bequeme Bespielen des Platzes steht eine ausreichende Zahl an Elektotrolleys und 20 moderne E-Carts zur Verfügung. Der täglich geöffnete Pro Shop bietet eine große Auswahl an Verkaufs- und Verleihartikeln.Sind sie bereit für ein Golfabenteuer im Zillertal?Herrliche Fairways, saftige Greens, spannende Bunker, eine fantastische Auswahl, ein abwechslungsreiches Spiel und ein traumhaftes Panorama genießen Sie beim Golfen im Zillertal. Nur 400 Meter vom Golfplatz entfernt und mit dem Hotel-Golf-Cart schnell und bequem zu erreichen liegt das 4 Sterne Superior Hotel Wöscherhof. Tauchen Sie ein ins Vergnügen, denn hier beginnt der Golftraum bereits vor der Haustür.Das pure Wellness-Vergnügen lässt jedes Gesicht mit einem Lächeln erstrahlen. Es tut einfach unglaublich gut, wohlig zu entspannen im Alm-Saunadörfl, im neuen Panorama Spa und bei wirksamen Massagen & Treatments.Ganz im Hochgefühl der Entspannung geht es weiter mit allem, was glücklich macht. Herzhafte Kulinarik und damit höchste Genussmomente, kuschliger Wohnkomfort und echte zillertaler Gastfreundschaft.Als Partner des Golfclubs Zillertal bietet Ihnen das Hotel 20 % Ermäßigung auf die Greenfee. Zudem ist der Wöscherhof Mitglied der Golf Tirol Card und offeriert Ihnen von Frühjahr bis Herbst attraktive Golf-Packages.Wöscherhof-Golf-Spezialleistungen auf einen Blick:- 20 % Greenfee-Ermäßigung auf dem GC Zillertal- Reservierung der Startzeiten- Vorreservierung der PRO-Stunden- Hotel-Golf-Cart- Golf Tirol Card- verschließbare Spinde- Shuttle vom Hotel zum Abschlag in Uderns- Fachkompetenz durch den Gastgeber Andreas DaiglGolf-Opening vom 12.03. - 17.04.20223 Übernachtungen im Wohlfühlzimmer oder in einer der Suiten inkl.:- Wöscher's Genießerhalbpension- 2x Greenfee 18 Loch in Uderns (pro Erwachsener)- 1 Wellnessgutschein EUR 25,00 pro Person - einzulösen bei einer Wohlfühlmassage oder einem Beauytreatment in der Vitaloaseab EUR 538,- pro PersonPressekontakt:Hotel Wöscherhof ****superiorFamilie DaiglKirchweg 26A-6271 Uderns im ZillertalTel.: +43 5288 63054office@woescherhof.comwww.woescherhof.comDIMA.CONCEPTUlmenstr. 30D-36381 Schlüchtern+49 6661 73 91 91 0support@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Wöscherhof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159546/5169361