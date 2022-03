Schliersee (ots) -Als Whisky-Pionier aus Oberbayern setzt SLYRS seit 1999 Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz. Auf traditionelle Art hergestellt und in verschiedenen Fässern gereift, begeistert SLYRS Whisky-Liebhaber weit über die deutschen Grenzen hinaus.Mit viel Leidenschaft und Liebe zum Produkt sorgt Hans Kemenater (Geschäftsführer) und Destillateurmeister - mit seinem jungen, dynamischen Team aus ausgebildeten Whisky-Destillateuren jeden Tag für den unverwechselbaren Charakter des SLYRS. Innovativ und experimentierfreudig werden hochwertige Whisky-Kompositionen kreiert, die nicht nur Kenner begeistern.Absolut neu und erst seit Februar erhältlich ist der SLYRS MALT Whisky (40% Vol.). Die Destillateure haben mit diesem Premium MALT Whisky erneut ihr Können unter Beweis gestellt. Durch die Verwendung bester Zutaten und der Liebe zum Handwerk wird mit dem SLYRS MALT Whisky eine neue Ära eröffnet.Das Destillateur-Team hat viel Zeit damit verbracht, diesen ganz besonderen Whisky bis zur Perfektion zu vollenden. Durch die Leidenschaft zum Handwerk und die Reifung in neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche kommt die SLYRS-DNA in Form von Vanille-, Malz- und Karamell-Aromen bestens zur Geltung.Tasting Note:- Farbe: Glänzend goldfarben- Geruch: Frisch fruchtig nach reifer Birne und Apfel- Geschmack: Weiche, milde Trinkstruktur, fruchtige Honigsüße, angenehme Malznote mit dezenter Vanille- Nachklang: Langer, würziger, gut ausbalancierter Nachklang, mineralisch leicht trockenTipp: Den SLYRS MALT genießen Sie am besten pur bei Zimmertemperatur.Einzigartig in Vielfalt, Qualität und Charakter begeisterte der SLYRS Clan nicht nur mit dem neuen SLYRS MALT Whisky, sondern auch mit dem SLYRS Premium, SLYRS Finishes, SLYRS Prestige, SLYRS Mountain Edition, SLYRS Liqueur und den Auszeichnungen.Die limitierten Finishes des SLYRS Bavarian Single Malt Whiskys sind in der SLYRS Manufaktur sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. Der Verkauf ist aufgrund der hohen Nachfrage streng limitiert.Pressekontakt:SLYRS Distillery / Distillery Shop+40 8026 92 22 79 5info@slyrs.deSLYRS Caffee & Lunchery+40 8026 92 28 92 0caffee@slyrs.deSLYRS Webshop+49 8026 92 09 22 0shop@slyrs.dewww.slyrs.comDIMA.CONCEPTUlmenstr. 30D-36381 Schlüchtern+49 6661 73 91 91 0support@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: SLYRS Distillery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160283/5169370