Berlin (ots) -Deutschlands größter Reiseveranstalter Tui will sein Geschäft in Berlin deutlich stärken und bietet ab Mai sogar mehr Flüge an als in der Zeit vor Corona. "Wir haben dieses Jahr so viele Plätze für Berlin eingekauft wie noch nie", sagte Deutschlandchef Stefan Baumert dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Verglichen mit 2019 liege das Plus bei 30 Prozent. "Wir haben 230.000 Flüge eingekauft", betonte Baumert.Eigene Tuifly-Maschinen will der Reiseveranstalter aber nach wie vor nicht in Berlin einsetzen. "Am BER gibt es ein starkes Angebot von Low-Cost-Carriern, und die Kaufkraft in Berlin ist nicht so hoch wie etwa in Düsseldorf oder München, die Tuifly anfliegt", betonte Baumert. Außerdem komme die Tui in Berlin schnell in Schwierigkeiten, wenn Flüge aus den Sommerbadezielen verspätet sind und das Nachtflugverbot näher rückt. "Wir reservieren für unsere Berliner Kunden exklusive Kontingente bei anderen Airlines, etwa bei Eurowings und Easyjet", sagte Baumert.Online finden Sie das gesamte Interview unter: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/tui-deutschlandchef-stefan-baumert-es-gibt-weniger-last-minute-schnaeppchen/28155276.html?version=4&id=28155276