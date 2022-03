News von Trading-Treff.de Unser Dax hat nun zum Freitag noch sein Leckerli abgeholt, was er am Donnerstag stehen ließ und sich mal oberhalb der 14000 präsentiert, wenn auch nicht auf allen Kursindikationen. Das öffnet ihm nun Montag so einige Fenster. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15670, 15465, 15360, 15110, 14960, 14750, ...

