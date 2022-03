DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Volkswagen hat vergangenes Jahr trotz Lieferengpässen bei Halbleitern und höheren Rohstoffkosten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Besonders die Premiummarken Audi und Porsche, aber auch die Kernmarke VW dürften zu dem hohen Ergebniszuwachs beigetragen haben. Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende erhalten. Der Ausblick auf das laufende Jahr fällt angesichts immer weiter steigender Preise für Rohstoffe und Energie und anhaltender Lieferengpässe vorsichtig aus. VW rechnet mit einem Absatzplus von 5 bis 10 Prozent. Die Versorgung mit Halbleitern soll sich im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr voraussichtlich verbessern. Die Umsätze sollen um 8 bis 13 Prozent steigen. Für das operative Ergebnis rechnet VW mit einer Umsatzrendite zwischen 7,0 und 8,5 Prozent. Generell sei der Ausblick abhängig aber vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und insbesondere seinen Auswirkungen auf die Lieferketten und die Weltwirtschaft insgesamt. Finanzvorstand Antlitz sagte, dass sich das Unternehmen nach alternativen Lieferanten umsehe.

Nachfolgen ein Vergleich der 2021er Vorab-Zahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BEKANNTGABE PROG PROG GESAMTJAHR 2021 Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20 Umsatz 250.200 +12% 247.046 +11% 222.884 Operatives Ergebnis 19.275 +99% 18.482 +91% 9.675 Operatives Ergebnis* 20.026 +89% 18.724 +77% 10.607 Ergebnis vor Steuern 20.126 +73% 19.146 +64% 11.667 Ergebnis nach Steuern 15.428 +75% -- -- 8.824 Ergebnis je Vorzugsaktie 29,65 +78% 28,18 +69% 16,66 Dividende je Vorzugsaktie 7,56 +56% 7,45 +53% 4,86

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Großhandelspreise Februar

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.729,00 +1,3% E-Mini-Future S&P-500 4.230,50 +0,7% E-Mini-Future Nsdq-100 13.353,00 +0,5% Nikkei-225 25.307,85 +0,6% Schanghai-Composite 3.243,40 -2,0% +/- Ticks Bund -Future 162,35 -70 Fretag: INDEX Schluss +/- DAX 13.628,11 +1,4% DAX-Future 13.552,00 +0,6% XDAX 13.557,36 +0,5% MDAX 29.960,19 +1,7% TecDAX 3.067,75 +1,5% EuroStoxx50 3.686,78 +1,0% Stoxx50 3.491,13 +0,7% Dow-Jones 32.944,19 -0,7% S&P-500-Index 4.204,31 -1,3% Nasdaq-Comp. 12.843,81 -2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,05 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter mit einem volatilen Geschäft rechnen Marktteilnehmer in der neuen Handelswoche. Der DAX wird am Morgen zwar fester erwartet über der 13.700er-Marke, angesichts der aktuellen Schwankungsanfälligkeit kann dies aber schnell wieder in sich zusammenfallen. Was genau für positive Stimmung zum Wochenstart sorgen soll, ist Marktteilnehmern nicht ganz klar, denn aus der Ukraine kommen keine guten Nachrichten. Im Gegenteil wird ein Luftschlag in der Nähe der polnischen Grenze am Wochenende eher als Eskalation aufgrund der Nähe zu Nato-Territorium gewertet. Andererseits gehen offenbar die bislang erfolglosen Gespräche zumindest weiter. Als kursstützend werden die üblichen Eindeckungen von Wochenend-Hedges gewertet, die aus Vorsicht vor noch schlechteren Nachrichten über das Wochenende vorgenommen werden. Dieser Effekt könnte aber schon in den ersten Handelsstunden auslaufen.

Rückblick: Freundlich - Auslöser der Erholung waren Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der von einer "positiven Entwicklung" in den Verhandlungen mit der Ukraine sprach. Dass der Markt dennoch deutlich unter den Tageshochs schloss, zeigte die anhaltende Skepsis angesichts unvermindert andauernder russischer Angriffe. Nach Viertquartalszahlen ging es für Essilorluxottica um 2,9 Prozent nach oben. Bernstein sprach von einer bemerkenswerten Beschleunigung der Geschäftsaktivitäten. Pearson schossen um 18 Prozent nach oben. Apollo hatte bestätigt, ein Übernahmegebot für das Unternehmen zu erwägen. Siemens Gamesa, Vestas und Nordex zogen um 2,9 bzw. 2,4 bzw. 2 Prozent an, angetrieben von Hochstufungen durch die Bank of America.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Als im Rahmen der Erwartungen liegend wurden die Geschäftszahlen von Lanxess (+4,5%) beschrieben. Als stützend für die Aktie erwies sich aber der Ausblick. Siemens Energy kletterten nach einem positiven Kommentar der Bank of America um 4,3 Prozent. SAP stiegen nach dem Zahlenausweis des US-Wettbewerbers Oracle um 1,6 Prozent. Die Stifel-Analysten rechnen mit einem beschleunigten Umsatzwachstum im Cloud-Segmentvon SAP. Beim Flughafenbetreiber Fraport ging es im Februar ungeachtet der Omikron-Ausbreitung mit dem Passagier-Plus aufwärts. Der Kurs zog um 2,5 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

VW wurden 1,9 Prozent höher gestellt. Der Autobauer steigerte vergangenes Jahr trotz Lieferengpässen bei Halbleitern und höherer Rohstoffkosten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn kräftig und übertraf die Markterwartungen. Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende erhalten.

USA - AKTIEN

Leichter - Der Handel war von einem weiter unruhigen Marktumfeld geprägt. Vor allem Technologiewerte gaben mit derAussicht auf höhere Zinsen deutlich nach. Die Anleger bewegten sich zwischen neuen Hoffnungsschimmern im Ukraine-Krieg und Risikominimierung. Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich deutlicher als befürchtet eingetrübt, wie aus dem Verbraucher-Index der Universität Michigan hervorging. Meta Platforms (Facebook) gaben um 3,9 und Alphabet um 1,9 Prozent nach: Die EU und Großbritannien verschärfen den Druck auf die großen Technologiekonzerne und leiten parallel kartellrechtliche Untersuchungen eines Deals zwischen Google und Facebook ein. Oracle (+1,5%) waren mit einem stark laufenden Cloud-Geschäft gesucht. Die Kosmetikkette Ulta Beauty (-2,9%) verfehlte in ihrem vierten Quartal die Analystenerwartungen beim bereinigten Gewinn. Für Blink Charging ging es um 7,8 Prozent abwärts. Der Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge schnitt im vierten Quartal beim Umsatz besser ab als erwartet, enttäuschte aber mit einem größer als vermutet ausgefallenen Verlust. Docusign (-20,1%) enttäuschte mit dem Ausblick.

USA - ANLEIHEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0914 -0,1% 1,0928 1,0938 -4,0% EUR/JPY 128,55 +0,1% 128,42 128,10 -1,8% EUR/CHF 1,0212 -0,0% 1,0697 1,0212 -1,6% EUR/GBP 0,8384 +0,1% 0,8380 0,8375 -0,2% USD/JPY 117,80 +0,2% 117,52 117,11 +2,3% GBP/USD 1,3018 -0,2% 1,3039 1,3063 -3,8% USD/CNH 6,3683 +0,1% 6,3647 6,3531 +0,2% Bitcoin BTC/USD 38.515,13 +2,1% 37.708,24 38.747,71 -16,7%

Auch der US-Anleihemarkt war durch ein unruhiges Marktumfeld geprägt. Hier bewegten sich die Anleger zwischen der Suche nach risikoarmen Anlagen in Kriegszeiten und der Aussicht auf steigende US-Zinsen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0916 -0,1% 1,0928 1,0938 -4,0% EUR/JPY 128,57 +0,1% 128,42 128,10 -1,8% EUR/CHF 1,0217 +0,0% 1,0697 1,0212 -1,5% EUR/GBP 0,8385 +0,1% 0,8380 0,8375 -0,2% USD/JPY 117,77 +0,2% 117,52 117,11 +2,3% GBP/USD 1,3019 -0,2% 1,3039 1,3063 -3,8% USD/CNH 6,3646 -0,0% 6,3647 6,3531 +0,2% Bitcoin BTC/USD 38.466,76 +2,0% 37.708,24 38.747,71 -16,8%

Der Dollar war als sicherer Währungshafen weiter gefragt. Der Dollar-Index legte um 0,6 Prozent zu. In Krisenzeiten bleibe der Greenback für viele Anleger erste Wahl, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 106,32 109,33 -2,8% -3,01 +42,8% Brent/ICE 110,20 112,67 -2,2% -2,47 +43,0%

Die Ölpreise legten im US-Handel wieder deutlich zu. Tags zuvor hatte die Versicherung Russlands, alle Energielieferungen ins Ausland aufrechtzuerhalten, noch für einen Rückgang gesorgt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.973,68 1.980,94 -0,4% -7,26 +7,9% Silber (Spot) 25,61 25,67 -0,2% -0,05 +9,9% Platin (Spot) 1.056,92 1.074,80 -1,7% -17,88 +8,9% Kupfer-Future 4,58 4,62 -0,9% -0,04 +2,5%

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar nach. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls büßte 0,6 Prozent auf 1.985 Dollar ein.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 14, 2022 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.