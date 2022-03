Das russische Militär in der Ukraine bereitet nach ukrainischen Angaben Offensiven auf mehrere Städte vor. Am 19. Tag der russischen Invasion waren zugleich weitere Verhandlungen in einem Online-Format geplant. In Russland ist Instagram seit Montag blockiert. Die Bundesregierung plant ein Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise. Kiew: Russische Truppen bereiten mehrere Offensiven vor Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische ...

