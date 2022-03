Vorsichtige Hoffnung auf mögliche Fortschritte in der Ukraine-Krise könnten die jüngste Erholung des deutschen Aktienmarktes am Montag weiter antreiben. Der Broker IG taxiert den DAX knapp zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13.821 Punkte und damit 1,42 Prozent höher als zum Freitagsschluss.Ein wenig Hoffnung macht, dass Unterhändler der Ukraine und Russlands in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen ...

