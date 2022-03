The following instruments on XETRA do have their first trading 14.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.03.2022Aktien1 LU2434421173 GP Bullhound Acquisition I SE2 GB00BF2PG875 Netoil Capital Ltd.3 JP3360800001 Hulic Co. Ltd.4 JP3283460008 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.5 JP3636000006 Tri Chemical Laboratories Inc.Anleihen1 US808513CA10 Charles Schwab Corp.2 FR0013262987 Orpea3 DE000NLB3WQ1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB3WP3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000A3MQM78 SUNfarming GmbH6 XS2458285355 DSV Panalpina Finance B.V.