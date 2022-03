Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem Zugewinn von knapp 1,4 Prozent ins Wochenende. Auf Wochensicht legte er insgesamt gut vier Prozent zu. In der Woche zuvor verlor er allerdings auch rund zehn Prozent. Marktidee: Adidas. Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers war bis zum August 2021 auf ein neues Rekordhoch angestiegen. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke erwies sich aber als kurzlebig. Seither etablierte das Papier einen mittelfristigen Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein 2-Jahres-Tief bei gut 170 Euro absacken ließ. Dort wurde eine Erholungsbewegung eingeleitet. Diese erhielt mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen und eines positiv aufgenommenen Ausblicks am 9. März zusätzlichen Auftrieb.