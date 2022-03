Der amerikanische Industriekonzern zahlt am 15. April 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,92 $ an seine Aktionäre. Record date ist der 31. März 2022. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 3,68 $ aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 256,28 $ 1,44 %.



Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 964,8 Mio. $ (Vorjahr: 914 Mio. $), unter dem Strich stand ein Gewinn von 83.6 Mio. $. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 auf der aktuellen Kursbasis mit 20,99 % im Minus - ab auf die Watchlist!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

LENNOX INTERNATIONAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de