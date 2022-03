DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 14-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

14 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 11 March 2022 it purchased a total of 345,209 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 245,209 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.176 GBP0.988 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.142 GBP0.960 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.162277 GBP0.97564

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 728,920,982 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 321 1.144 XDUB 08:18:40 00057638252TRLO0 2400 1.144 XDUB 08:18:40 00057638251TRLO0 2198 1.144 XDUB 08:18:40 00057638250TRLO0 723 1.144 XDUB 08:18:40 00057638249TRLO0 97 1.144 XDUB 08:18:40 00057638248TRLO0 2250 1.142 XDUB 08:23:38 00057638552TRLO0 2006 1.142 XDUB 08:23:46 00057638556TRLO0 3795 1.152 XDUB 08:34:07 00057639225TRLO0 883 1.152 XDUB 08:34:07 00057639226TRLO0 2097 1.152 XDUB 08:34:07 00057639229TRLO0 939 1.152 XDUB 08:34:07 00057639228TRLO0 578 1.152 XDUB 08:34:07 00057639227TRLO0 322 1.150 XDUB 09:14:36 00057640768TRLO0 1968 1.150 XDUB 09:14:42 00057640769TRLO0 846 1.150 XDUB 09:16:07 00057640832TRLO0 813 1.150 XDUB 09:16:07 00057640831TRLO0 596 1.150 XDUB 09:16:23 00057640842TRLO0 103 1.152 XDUB 09:47:23 00057642045TRLO0 1846 1.152 XDUB 09:47:38 00057642053TRLO0 1852 1.152 XDUB 09:47:52 00057642063TRLO0 241 1.152 XDUB 09:48:01 00057642067TRLO0 1641 1.152 XDUB 09:50:17 00057642179TRLO0 715 1.152 XDUB 09:51:23 00057642253TRLO0 3558 1.156 XDUB 10:02:35 00057642844TRLO0 1053 1.156 XDUB 10:02:35 00057642845TRLO0 4142 1.156 XDUB 10:03:20 00057642868TRLO0 1360 1.160 XDUB 10:12:43 00057643351TRLO0 157 1.160 XDUB 10:12:43 00057643350TRLO0 824 1.160 XDUB 10:12:45 00057643355TRLO0 395 1.160 XDUB 10:37:42 00057644685TRLO0 3500 1.160 XDUB 10:37:42 00057644684TRLO0 5845 1.160 XDUB 10:37:42 00057644683TRLO0 1339 1.160 XDUB 10:37:42 00057644682TRLO0 2620 1.156 XDUB 10:37:45 00057644690TRLO0 993 1.156 XDUB 10:37:46 00057644691TRLO0 1049 1.156 XDUB 10:37:46 00057644692TRLO0 3692 1.154 XDUB 10:48:26 00057645011TRLO0 439 1.154 XDUB 10:48:27 00057645013TRLO0 217 1.154 XDUB 10:54:01 00057645221TRLO0 2400 1.154 XDUB 10:54:01 00057645220TRLO0 1443 1.154 XDUB 10:54:01 00057645219TRLO0 536 1.150 XDUB 11:08:44 00057645716TRLO0 3853 1.164 XDUB 11:27:14 00057647238TRLO0 1722 1.162 XDUB 11:27:25 00057647300TRLO0 716 1.162 XDUB 11:27:25 00057647299TRLO0 1978 1.162 XDUB 11:27:25 00057647298TRLO0 80 1.158 XDUB 11:29:25 00057647522TRLO0 154 1.158 XDUB 11:29:25 00057647521TRLO0 1517 1.158 XDUB 11:29:25 00057647520TRLO0 2 1.158 XDUB 11:29:25 00057647519TRLO0 234 1.158 XDUB 11:31:21 00057647663TRLO0 1283 1.158 XDUB 11:31:21 00057647662TRLO0 1846 1.164 XDUB 11:44:01 00057648924TRLO0 1082 1.170 XDUB 11:59:50 00057650423TRLO0 409 1.170 XDUB 11:59:50 00057650424TRLO0 1533 1.170 XDUB 12:01:31 00057650616TRLO0 2404 1.170 XDUB 12:01:31 00057650615TRLO0 1637 1.174 XDUB 12:11:40 00057651778TRLO0 1000 1.174 XDUB 12:11:40 00057651779TRLO0 1000 1.174 XDUB 12:11:40 00057651782TRLO0 1000 1.174 XDUB 12:11:40 00057651781TRLO0 1000 1.174 XDUB 12:11:40 00057651780TRLO0 110 1.174 XDUB 12:11:40 00057651783TRLO0 302 1.176 XDUB 12:19:49 00057652410TRLO0 202 1.176 XDUB 12:19:49 00057652409TRLO0 101 1.176 XDUB 12:19:49 00057652408TRLO0 757 1.176 XDUB 12:19:49 00057652407TRLO0 1609 1.176 XDUB 12:19:49 00057652406TRLO0 8355 1.176 XDUB 12:19:49 00057652411TRLO0 4404 1.174 XDUB 12:26:29 00057652768TRLO0 3781 1.172 XDUB 12:35:26 00057653362TRLO0 1099 1.170 XDUB 12:44:17 00057653907TRLO0 1082 1.170 XDUB 12:49:20 00057654148TRLO0 1882 1.170 XDUB 12:49:27 00057654154TRLO0 516 1.170 XDUB 12:53:11 00057654245TRLO0 3441 1.170 XDUB 12:53:11 00057654247TRLO0 1718 1.170 XDUB 12:54:05 00057654292TRLO0 2161 1.170 XDUB 12:54:05 00057654291TRLO0 1716 1.166 XDUB 13:08:13 00057655192TRLO0 2052 1.166 XDUB 13:09:16 00057655310TRLO0 4142 1.174 XDUB 13:20:37 00057655890TRLO0 89 1.172 XDUB 13:27:12 00057656349TRLO0 831 1.172 XDUB 13:28:18 00057656417TRLO0 1025 1.172 XDUB 13:32:53 00057656747TRLO0 1028 1.172 XDUB 13:45:58 00057657271TRLO0 1021 1.172 XDUB 13:51:23 00057657493TRLO0 184 1.172 XDUB 13:56:50 00057657743TRLO0 156 1.174 XDUB 13:59:31 00057657919TRLO0 976 1.174 XDUB 13:59:31 00057657920TRLO0 2477 1.174 XDUB 13:59:31 00057657921TRLO0 1459 1.174 XDUB 13:59:31 00057657922TRLO0 7254 1.174 XDUB 13:59:46 00057657926TRLO0 102 1.172 XDUB 14:04:08 00057658101TRLO0 326 1.172 XDUB 14:04:08 00057658100TRLO0 303 1.172 XDUB 14:04:08 00057658102TRLO0 1113 1.172 XDUB 14:07:47 00057658250TRLO0 1846 1.172 XDUB 14:09:19 00057658331TRLO0 495 1.172 XDUB 14:11:23 00057658444TRLO0 635 1.172 XDUB 14:13:10 00057658601TRLO0 561 1.172 XDUB 14:13:10 00057658600TRLO0 2995 1.172 XDUB 14:13:10 00057658599TRLO0 4563 1.168 XDUB 14:29:17 00057659385TRLO0 359 1.160 XDUB 14:33:26 00057659854TRLO0 1071 1.160 XDUB 14:35:17 00057659959TRLO0 1151 1.160 XDUB 14:37:56 00057660105TRLO0 2115 1.160 XDUB 14:39:53 00057660260TRLO0 1492 1.160 XDUB 14:39:53 00057660259TRLO0 1398 1.160 XDUB 14:40:22 00057660306TRLO0 1121 1.160 XDUB 14:40:22 00057660305TRLO0 10 1.158 XDUB 14:43:23 00057660587TRLO0 3162 1.158 XDUB 14:43:38 00057660594TRLO0 841 1.158 XDUB 14:45:41 00057661260TRLO0 253 1.158 XDUB 14:49:11 00057661621TRLO0 147 1.158 XDUB 14:49:11 00057661620TRLO0 1846 1.158 XDUB 14:49:32 00057661682TRLO0 461 1.158 XDUB 14:51:44 00057661994TRLO0 256 1.158 XDUB 14:51:44 00057661993TRLO0 211 1.158 XDUB 14:51:44 00057661992TRLO0 1983 1.158 XDUB 14:54:19 00057662195TRLO0 2129 1.158 XDUB 14:54:19 00057662194TRLO0 1432 1.158 XDUB 14:54:19 00057662193TRLO0 1190 1.160 XDUB 15:09:33 00057662891TRLO0 973 1.160 XDUB 15:12:03 00057663068TRLO0 1051 1.160 XDUB 15:15:29 00057663428TRLO0 590 1.160 XDUB 15:18:51 00057663668TRLO0 566 1.160 XDUB 15:18:51 00057663667TRLO0 1846 1.160 XDUB 15:19:35 00057663744TRLO0 1015 1.160 XDUB 15:21:18 00057663906TRLO0 336 1.160 XDUB 15:22:03 00057663953TRLO0 3052 1.160 XDUB 15:22:10 00057663963TRLO0 1083 1.160 XDUB 15:22:10 00057663962TRLO0 4348 1.160 XDUB 15:22:10 00057663961TRLO0 1446 1.158 XDUB 15:23:11 00057664048TRLO0 1157 1.158 XDUB 15:25:42 00057664173TRLO0 1109 1.158 XDUB 15:30:00 00057664407TRLO0 853 1.158 XDUB 15:31:41 00057664518TRLO0 1006 1.158 XDUB 15:33:48 00057664639TRLO0 1721 1.164 XDUB 15:46:18 00057665311TRLO0 10915 1.164 XDUB 15:46:18 00057665312TRLO0 4996 1.162 XDUB 15:46:49 00057665329TRLO0 764 1.160 XDUB 15:54:44 00057665686TRLO0 1117 1.160 XDUB 15:56:29 00057665773TRLO0 1223 1.160 XDUB 15:56:32 00057665780TRLO0 1301 1.160 XDUB 15:58:30 00057665862TRLO0 1026 1.160 XDUB 16:03:35 00057666279TRLO0 2706 1.160 XDUB 16:04:25 00057666333TRLO0 812 1.160 XDUB 16:05:27 00057666402TRLO0 3441 1.160 XDUB 16:06:25 00057666477TRLO0 104 1.160 XDUB 16:06:26 00057666479TRLO0 1004 1.160 XDUB 16:07:20 00057666568TRLO0 133 1.160 XDUB 16:08:18 00057666628TRLO0 103 1.160 XDUB 16:08:21 00057666639TRLO0 102 1.160 XDUB 16:08:21 00057666638TRLO0 153 1.160 XDUB 16:08:21 00057666637TRLO0 107 1.160 XDUB 16:08:21 00057666636TRLO0 2166 1.160 XDUB 16:08:21 00057666635TRLO0 205 1.160 XDUB 16:08:21 00057666642TRLO0 358 1.160 XDUB 16:08:21 00057666641TRLO0 409 1.160 XDUB 16:08:21 00057666640TRLO0 80 1.160 XDUB 16:08:21 00057666643TRLO0 503 1.160 XDUB 16:09:36 00057666740TRLO0 246 1.160 XDUB 16:09:36 00057666741TRLO0 1846 1.156 XDUB 16:13:19 00057667010TRLO0 1095 1.156 XDUB 16:13:32 00057667020TRLO0 775 1.156 XDUB 16:13:58 00057667043TRLO0 432 1.156 XDUB 16:14:30 00057667078TRLO0 514 1.156 XDUB 16:17:26 00057667297TRLO0 596 1.156 XDUB 16:18:30 00057667372TRLO0 2108 1.156 XDUB 16:18:49 00057667381TRLO0 978 1.156 XDUB 16:18:56 00057667386TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 712 96.20 XLON 08:20:03 00057638375TRLO0 1772 96.00 XLON 08:23:38 00057638553TRLO0 2759 96.80 XLON 08:34:07 00057639230TRLO0 395 96.80 XLON 08:34:07 00057639231TRLO0 365 96.80 XLON 08:34:07 00057639232TRLO0 3168 96.50 XLON 08:42:15 00057639516TRLO0 2000 97.00 XLON 09:14:25 00057640760TRLO0 3502 96.60 XLON 09:31:31 00057641372TRLO0 3461 97.40 XLON 10:09:38 00057643153TRLO0 4588 97.20 XLON 10:37:42 00057644686TRLO0 2000 97.30 XLON 10:37:42 00057644687TRLO0 2000 97.20 XLON 10:37:42 00057644688TRLO0 1100 96.60 XLON 10:54:01 00057645222TRLO0 1100 96.60 XLON 10:54:01 00057645223TRLO0 1017 96.60 XLON 10:54:01 00057645224TRLO0 889 97.60 XLON 11:28:28 00057647393TRLO0 1978 97.60 XLON 11:28:28 00057647394TRLO0 1000 98.60 XLON 12:12:36 00057651862TRLO0 2973 98.80 XLON 12:19:49 00057652405TRLO0 1100 98.80 XLON 12:25:55 00057652693TRLO0 1100 98.80 XLON 12:25:55 00057652694TRLO0 667 98.80 XLON 12:25:55 00057652695TRLO0 821 98.60 XLON 12:35:26 00057653363TRLO0 2032 98.60 XLON 12:35:26 00057653364TRLO0 2000 98.40 XLON 12:53:11 00057654246TRLO0 2000 98.20 XLON 12:55:34 00057654418TRLO0 2000 98.60 XLON 13:28:18 00057656418TRLO0 3011 98.60 XLON 13:45:32 00057657263TRLO0 2000 98.60 XLON 13:53:52 00057657584TRLO0 2000 98.60 XLON 14:04:08 00057658103TRLO0 2000 98.50 XLON 14:13:10 00057658602TRLO0 2000 98.10 XLON 14:28:46 00057659349TRLO0 2000 98.10 XLON 14:29:24 00057659392TRLO0 2000 98.10 XLON 14:29:44 00057659426TRLO0 3100 97.50 XLON 14:38:17 00057660133TRLO0 2000 97.40 XLON 14:51:44 00057661991TRLO0 981 97.20 XLON 14:54:19 00057662196TRLO0 1100 97.20 XLON 14:54:19 00057662197TRLO0 1100 97.20 XLON 14:54:19 00057662198TRLO0 169 97.20 XLON 14:54:19 00057662199TRLO0 2000 97.40 XLON 15:09:49 00057662898TRLO0 2000 97.40 XLON 15:15:29 00057663429TRLO0 2000 97.30 XLON 15:18:17 00057663633TRLO0 2993 97.50 XLON 15:46:18 00057665310TRLO0 1000 97.40 XLON 15:46:49 00057665327TRLO0 2320 97.40 XLON 15:46:49 00057665328TRLO0 751 97.30 XLON 15:59:13 00057665928TRLO0 2000 97.40 XLON 15:59:13 00057665929TRLO0 498 97.40 XLON 15:59:13 00057665933TRLO0 2000 97.40 XLON 16:07:25 00057666583TRLO0 2000 97.20 XLON 16:10:10 00057666770TRLO0 711 97.20 XLON 16:10:10 00057666772TRLO0 647 97.20 XLON 16:11:10 00057666912TRLO0 1137 97.00 XLON 16:12:08 00057666966TRLO0 605 97.30 XLON 16:24:02 00057667707TRLO0 5378 97.35 XLON 16:25:40 00057667780TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 148660 EQS News ID: 1301075 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

