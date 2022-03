HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat New Work nach dem jüngsten Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 234 auf 220 Euro gesenkt. Der Arbeitsmarkt spreche angesichts einer wachsenden Anzahl offener Stellen weiterhin für das zum Konzern gehörende Karriereportal Xing, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin hält zudem eine Sonderdividende für das abgelaufene Jahr für möglich, womit sich insgesamt eine Dividendenrendite von rund drei Prozent ergeben könnte./mis/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NWRK013

