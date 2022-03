James McCann, Deputy Chief Economist bei abrdn, kommentiert die Erwartungen an die kommende Notenbanksitzung der Fed wie folgt: "Die Aufgabe der Fed wird nicht einfacher. Russlands Einmarsch in die Ukraine hat Marktturbulenzen ausgelöst und die Rohstoffpreise in die Höhe getrieben - beides bedeutet Gegenwind für die Wirtschaft. Höhere Energie- und Lebensmittelpreise werden jedoch auch die ohnehin ...

