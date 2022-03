Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um die Highlights des Apple-Events und das Ende der Homeoffice-Pflicht. Am 20. März 2022 läuft die Homeoffice-Pflicht aus. Damit beginnt jetzt für viele Menschen die letzte Woche ohne überfüllte U-Bahnen und lange Arbeitswege. Das führt in vielen Fällen zu Stress. Einer aktuellen Umfrage zufolge sorgt sich ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland vor eine Omikron-Infektion. Die wird bei Steigenenden Inzidenzen sicherlich nicht unwahrscheinlicher, wenn Menschen ...

