Der beeindruckende Lauf der K+S-Aktie hat sich auch in der vergangenen Handelswoche weiter fortgesetzt. So markierten die MDAX-Papiere bei 24,75 Euro ein neues Mehrjahreshoch. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs nun verdreifacht. Nach Ansicht der Experten von der Privatbank Berenberg sollten Anleger dies zum Anlass nehmen, um über Gewinnmitnahmen nachzudenken. So hat deren Analyst Adrien Tamagno die K+S-Anteile im Zuge der jüngsten Kursgewinne von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Allerdings erhöhte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...