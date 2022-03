Die heikle Diskussion über ein Öl- und Gas-Embargo gegen Russland sorgt die Industrie und mit ihr die Chemie. Der VCI warnte am Freitag erneut vor massiven Folgen kurzfristiger Importstopps für die hiesigen Wertschöpfungsketten. Etwa 95% aller Industrieerzeugnisse bräuchten hierzulande in ihrem Entstehungsprozess Vorprodukte aus der Chemie, hieß es dazu aus Frankfurt. Zeitgleich bezog in Köln Lanxess-Chef Matthias Zachert, auch Präsidiumsmitglied des Verbandes, auf der Bilanz-PK des Spezialchemikers klar Position. So lobte der CEO die rationale Vorgehensweise von Wirtschaftsminister Robert Habeck (und Kanzler Olaf Scholz) in der schwierigen Frage und stieß dabei ins gleiche Horn wie VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Vollen Respekt ...

