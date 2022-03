Elon Musk hat sich bei Twitter seit längerem mal wieder zum Thema Kryptowährungen geäußert - durchaus bullish, doch die positive Reaktion auf sein Bekenntnis hält sich in Grenzen. Bitcoin und Co starteten am Montagmorgen kaum verändert in eine wichtige Woche, die durchaus Zündstoff bergen könnte.Es gab Zeiten, da haben Tweets von Elon Musk zu Kryptowährungen für Kurssprünge im zweistelligen Prozentbereich gesorgt. Zuletzt ist es allerdings relativ ruhig geworden. Der Tesla-Chef ist aber nach wie ...

