DJ Sanofi-Krebstherapie verfehlt Studienziel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Sanofi hat in einer Brustkrebs-Studie einen Rückschlag erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde in einer Phase-2-Studie mit Amcenestrant, einem Medikamentenkandidaten zum selektiven Östrogenabbau (SERD), der primäre Endpunkt, nicht erreicht. Die Sanofi-Aktie gibt am Vormittag um gut 5 Prozent nach.

March 14, 2022 05:02 ET (09:02 GMT)

