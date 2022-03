Telekom-Nutzer werden aufgefordert, ihre Fritzbox zu aktualisieren - und das am besten sofort. Sonst droht ihnen der Telefonie-Ausfall. Das Internet soll jedoch weiterhin verfügbar sein. Wer bei der Telekom Kunde ist und gerne telefoniert, sollte diesen Hinweis ernst nehmen. Die Deutsche Telekom stellt am morgigen Dienstag, den 15. März, etwas am eigenen Netzwerk um. Dadurch werden diverse Router beeinträchtigt, telefonieren ist dann nicht mehr möglich. "Am 15. März 2022 wird es ein Update in unserem Netz geben. Eine uneingeschränkte Nutzung der Fritzbox ist dann nur noch mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...