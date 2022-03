DJ Umfrage: EZB änderte ihre Zins-Guidance überraschend

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der EZB-Ratssitzung vom 9./10. März 2022 mit einer Normalisierung der EZB-Politik im Herbst dieses Jahres gerechnet. Wie die EZB aus dem jetzt veröffentlichten Survey of Monetary Analysts hervorgeht, rechnete aber nicht einmal die Hälfte von ihnen damit, dass die EZB ihre Zins-Guidance ändern würde.

Die zwischen 21. und 24. Februar befragten 26 Analysten rechneten mit einer ersten Anhebung des Einlagenzinses um 25 Basispunkte für Dezember dieses Jahres. Zwischen dem 17. und 20. Januar hatten sie noch für September 2023 eine Zinsanhebung um 10 Basispunkte erwartet. Mit einer Änderung der Zins-Guidance rechneten 44,0 (37,5) Prozent, und zwar für Juni (Dezember) 2022.

Ein Ende der APP-Nettokäufe sahen sie im September 2022 (Juni 2023) kommen und ein Ende der Reinvestitionen von Tilgungsbetragen im Dezember 2024 (2025). Das Maximum der APP/PEPP-Anleihebestände würde ihrer Ansicht nach im dritten Quartal 2022 (zweiten Quartal 2023) erreicht sein und zwar mit 3.496 (3.692) Milliarden Euro.

Die EZB hatte am Donnerstag ein Ende der APP-Nettokäufe im dritten Quartal für den Fall in Aussicht gestellt, dass sich bis dahin der Inflationsausblick nicht verändert. Sie hatte zudem ihre Zins-Guidance verändert, indem sie keine Zinssenkung mehr in Aussicht stellte und den Zeitpunkt einer ersten Zinserhöhung vom Ende der APP-Nettokäufe entkoppelte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2022 05:36 ET (09:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.