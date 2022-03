Wien (www.anleihencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine bedeutet deutlich mehr Inflation und weniger Wachstum als noch vor einigen Monaten angenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Naturgemäß würden damit jene Phasen der 1970er und 1980er in den Fokus rücken, in denen ebenfalls hohe energiepreisgetriebene Inflation auf der Konjunktur gelastet habe. Die ökonomischen Implikationen seien damals bekannterweise beträchtlich gewesen. So habe der von den der OPEC ausgegangene erste angebotsseitige Ölpreisschock im Jahr 1973 die Inflation in ungeahnte Höhen getrieben und gleichzeitig die Konjunktur auf Talfahrt geschickt. Insbesondere der Industriesektor sei stark betroffen gewesen. Doch was habe "Stagflation" in der Vergangenheit für Inflation und Wachstum tatsächlich bedeutet? ...

