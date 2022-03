Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche standen die Finanzmärkte unvermindert unter dem Eindruck des Geschehens in der Ukraine, so die Experten von Union Investment.Zur Wochenmitte hätten die Verhandlungen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei Hoffnung auf eine Beilegung des Konfliktes gemacht. Dem leider ergebnislosen Treffen sei dann rasch die Ernüchterung gefolgt. Im Blickpunkt habe zudem einmal mehr die Entwicklung der Energiepreise gestanden, die deutlich zugelegt hätten. Für etwas Ablenkung habe am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) gesorgt. Angesichts der deutlich gestiegenen Inflation habe die EZB signalisiert, ihre geldpolitische Straffung schneller zurückzufahren - trotz des Krieges in der Ukraine. Mit dieser unerwartet deutlichen Ankündigung habe die EZB die Marktteilnehmer etwas überrascht. ...

