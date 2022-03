Deenova kündigte heute an, dass auf dem 26. Kongress der Europäischen Vereinigung der Krankenhausapotheker vom 23. bis 25. März 2022 in Wien, Österreich, an Stand 30, Halle X2, drei neue innovative Ergänzungen der mechatronischen Lösungen aus der preisgekrönten D3-Produktlinie vorgestellt werden.

Gaspar G. De Viedma, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats von Deenova, erklärte: "Sehr gerne nehme ich persönlich an dieser Vorstellung teil, nachdem ich mehrere Jahre aus bekannten persönlichen Gründen und dann wegen der Covid-19-Pandemie nicht auf der EAHP anwesend war. Ich freue mich darauf, in Wien wieder mit Meinungsführern der europäischen Apotheker in Kontakt zu kommen und mir direkt vor Ort ein Bild über die Fortschritte und Erfolge von Deenova in den letzten zwei Jahren zu machen."

AIDE-Cut ist eine der drei neuen modularen mechatronischen Lösungen von Deenova für das Umpacken von oral einzunehmenden, festen Arzneimitteln in Einzeldosen. Sie bietet zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten wie Optionen für einen Mono- oder Kombinationshinweis, typisches oder atypisches Blisterformat, großvolumige Arzneimittelgebinde oder die verschiedenen Modelle zur Bündelung der verpackten Einzeldosen (in Pass-Boxen, Carnets, Rollen usw.).

AIDE-Pack ist die neue Lösung von Deenova für das Umpacken aller Medikamenten-Darreichungsformen (oral und nicht oral) im Einzeldosisformat. Jede Einzeldosis wird durch einen Datamatrix-Code identifiziert, der die wichtigsten Merkmale des Medikaments zusammenfasst: eine eindeutige fortlaufende Nummer, den Arzneimittelcode, das Verfallsdatum und die Charge.

AIDE-Pick, Deenovas Lösung der D3-Serie, wurde für die Anforderungen der zentralisierten Therapievorbereitung in Gesundheitseinrichtungen mit mehreren Standorten und/oder Subakutversorgung entwickelt. AIDE-Pick lagert Einzeldosen, die mit den einzigartigen mechatronischen Lösungen ACCED, AIDE-Cut, AIDE-Pack bzw. ALL-IN-1 zusammengepackt wurden.

Christophe Jaffuel, Deenova, Chief Commercial Officer, ergänzte: "Da AIDE-Pick, AIDE-Cut, AIDE-Pack nun auch in D3-Form zur Verfügung stehen, werden nicht nur die seit langem etablierten Lösungen von Deenova wie etwa D3 ACCED und ASTUS verbessert, sondern auch Deenovas Flaggschifflösungen D1 All-In-1 Robot, D1 All-In-1 Station, D1 All-In-1 Trolley und Orbit im Rahmen eines exklusiven, innovativen und integrierten Ansatzes für die Apothekenautomatisierung ergänzt."

Deenova ist der unangefochtene Marktführer auf dem Gebiet der kombinierten Mechatroniklösungen (Roboter und Automatisierung) für geschlossene Arzneimittelkreisläufe und eine zeit- und ortsunabhängige Rückverfolgbarkeit RFID-basierter Medizinprodukte im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten, vollständig integrierten Lösungen von Deenova leisten jetzt und in der Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Minderung des wachsenden Drucks auf Einrichtungen im Gesundheitswesen: Sie sollen die Patientensicherheit verbessern, Behandlungsfehler reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen minimieren, die Kosten eindämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal verringern.

Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren/zum einmaligen Gebrauch bestimmten Medizinprodukten, wobei die erwarteten Kosteneinsparungen bei 15 bis 25 Prozent liegen.

Weitere Informationen zu den branchenführenden Lösungen von Deenova finden Sie unter www.deenova.com.

