Baden-Baden (ots) -Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir verteidigen ihre ukrainische Heimat gerade an vorderster Front und riskieren dabei ihr Leben. Auch Fans der beiden Boxweltmeister haben gerade die Möglichkeit, auf ganz besondere Weise von zuhause aus ihren Idolen und deren Mitbürgern beizustehen: Auf www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, können Gebote für je ein Paar signierte Boxhandschuhe der Sportlegenden abgegeben werden. Die Erlöse kommen ohne Abzug Projekten zugute, die unmittelbar den Kriegsopfern helfen.Doch nicht nur mit den Sammlerstücken der Brüder Klitschko kann bei United Charity Gutes für die Ukraine getan werden: Aktuell starten Tag für Tag zahlreiche neue Auktionen, um Hilfe für die Menschen vor Ort sowie für Flüchtlinge zu ermöglichen. Unter anderem hat der FC Schalke 04 mit seinem neuen Trikotsponsor kurzfristig eine große Versteigerungsaktion ins Leben gerufen, bedeutende Künstler versteigern ihre Werke und das Auktionsportal selbst organisiert gemeinsam mit der Caritas Hilfstransporte. "Es ist ein unglaublicher Wille da, zu helfen", so United Charity-Schirmherrin Dagmar Kögel. "Wir hoffen, so viele Erlöse und Spenden wie möglich sammeln zu können, um den Menschen aus der Ukraine beizustehen."Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.