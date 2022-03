Neckarsulm (ots) -Die Schwarz Gruppe investiert in den Nachwuchs: Ab dem 1. August 2022 erhöhen die Schwarz Dienstleistungen die monatliche Vergütung für ihre Auszubildenden um 100 Euro brutto. Somit erhalten Auszubildende nun künftig im ersten Lehrjahr monatlich 1.100 Euro, im zweiten 1.200 Euro und im dritten 1.350 Euro. Ebenso wird die Vergütung der Teilnehmer des Abiturientenprogramms im Bereich IT aufgestockt. Der IT-Nachwuchs verdient damit im ersten Programmjahr 1.200 Euro und im zweiten 1.350 Euro, anschließend wird er weiterhin übertariflich bezahlt.Auch die dualen Studenten bei den Schwarz Dienstleistungen können sich nach wie vor über einen überdurchschnittlichen Verdienst freuen. Bei ihnen liegt das monatliche Entgelt im ersten Jahr bei 1.500 Euro, im zweiten bei 1.600 Euro und im dritten bei 1.800 Euro. Zusätzlich erhalten alle Auszubildenden, Teilnehmer des Abiturientenprogramms sowie Studenten weiterhin Urlaubs- und Weihnachtsgeld.Egal ob Ausbildung, Abiturientenprogramm oder duales Studium - alle Berufsstarter bei den Schwarz Dienstleistungen erhalten eine intensive persönliche Betreuung sowie gezielte Weiterbildungsmaßnahmen. Damit fördert das Unternehmen seine Nachwuchskräfte in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung und bereitet sie auf die Karriereschritte nach der Ausbildung oder dem Studium vor. Die Berufseinsteiger erwartet ein sicherer Ausbildungsplatz mit dem Ziel der Übernahme.Weitere InformationenWeitere Informationen rund um die Unternehmensgruppe finden Sie auf der Webseite der Schwarz Gruppe unter www.gruppe.schwarz.Weitere Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten bei der Schwarz Gruppe finden Sie unter www.jobs.schwarz.Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/5169820