Nach einem Jahr Pause präsentiert AssCompact Wissen am 03.05.2022 das Forum Süd-West in Karlsruhe. Zum zweiten Mal begrüßen Speaker und Aussteller die Teilnehmenden im atmosphärischen Lichthof des BGV. Wer sind die Speaker dieses Jahr und was erwartet die Teilnehmenden? Nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2020 startet das Forum Süd-West von AssCompact Wissen am 03.05.2022 nach pandemiebedingter, einjähriger Pause wieder in der BGV-Zentrale in Karlsruhe. Die Teilnehmenden erwartet ein Weiterbildungstag ...

