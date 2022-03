DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

München, den 14.03.2022. Die One Square Financial Engineers, eine Tochter der Münchner Corporate Finance Beratungsgruppe One Square, hat die paragon GmbH & Co. KGaA bei der Anpassung ihrer 4,5% Anleihe 2017/2022 im Volumen von EUR 50 Millionen erfolgreich als Financial Advisor begleitet.



Die paragon GmbH & Co. KGaA ("paragon") beliefert die Automobilindustrie als Tier 1-Lieferant mit innovativen Produkten aus den Bereichen Sensorik, Interieur, Digitale Assistenz und Kinematik. Der Umsatz für das Jahr 2021 lag bei EUR 146,5 Mio. mit einer EBITDA Marge von 13,5%. Die Vorjahreswerte wurden deutlich übertroffen.



Zur langfristigen Stabilisierung der Finanzierungsbasis sollte die Anleihe mit Fälligkeit im Juli 2022 um 5 Jahre verlängert werden. In intensiven und konstruktiven Gesprächen mit zahlreichen Anleihegläubigern wurde eine Lösung erarbeitet, die sowohl den Interessen der Gläubiger als auch den Erfordernissen des Unternehmens gerecht wird.



Daraus ergeben sich folgende neue Konditionen für die Anleihe:

Kupon 6,75%

Laufzeit bis 2027

Halbjährliche Zinszahlung

Teilrückzahlung der Anleihe während der Laufzeit in bis zu drei Schritten

Zinsreduktion bei sinkendem Nettoverschuldungsgrad

Eine PIK-Zins Komponente, die nach Wahl des Unternehmens in bar ausgezahlt oder durch eine Wandelanleihe begeben wird

Wirtschaftlich entspricht dies der Emission einer neuen Anleihe über EUR 50 Mio. zu neuen Konditionen und neuer Laufzeit.



paragon ist und bleibt ein zuverlässiger Emittent. Unter der Begleitung der One Square Financial Engineers (www.onesquare-fe.de) hat die Gesellschaft Neuland betreten und war mit dem beschriebenen Vorgehen in der Lage, ihre Kapitalstruktur innerhalb von nur drei Monaten den aktuellen Marktbedingungen anzupassen, langfristige finanzielle Stabilität sicherzustellen und weiteres Wachstum zu ermöglichen.



Frank Günther, geschäftsführender Gesellschafter von One Square: "Wir freuen uns und sind stolz, dass wir paragon als Financial Advisor begleiten durften. Die Verlängerung war für paragon die schnellste und kostengünstigste Art, die Anleihe zu refinanzieren und ein stabiles Fundament für künftiges nachhaltig profitables Wachstum zu legen."



Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung der paragon: "Mit der Anpassung der bestehenden Anleihe hat paragon die stabile finanzielle Basis, die wir für die Erreichung unserer strategischen Ziele benötigen. Wir danken den Anleihegläubigern und dem Team von One Square, das uns mit seiner Strukturierungsexpertise, Kompetenz und Erfahrung sowie seinem souveränen Projektmanagement sicher durch dieses anspruchsvolle und intensive Projekt begleitet hat."



Das One Square Team um Frank Günther (Geschäftsführender Gesellschafter) und Marius Hoerner (Geschäftsführer One Square Financial Engineers) wurde unterstützt von Angela Leser (Head Corporate Markets), Marvin Armbruster (Head Analytics & Capital Strategy) und Alexander von Abercron (Associate).



