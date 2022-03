DGAP-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges

Mit einer gemeinsamen Strategie kann Afrikas "Freiheitsgas" Europa helfen, seine Abhängigkeit von russischem Gas zu überwinden NJ Ayuk, Geschäftsführender Vorsitzender, African Energy Chamber (www.EnergyChamber.org). Ayuk ist auch Vorstandsvorsitzender der Centurion International AG, dem einzigen panafrikanischen Beratungskonzern mit Notierung an der Börse Düsseldorf in Deutschland Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Bedeutung des Begriffs "Energiewende" in Europa erweitert. Normalerweise bedeutet dieser Begriff die Abkehr von den fossilen Brennstoffen, die den Fortschritt über Generationen hinweg vorangetrieben haben, und stattdessen die Hinwendung zu neuen, grünen Energiequellen. Da Großbritannien nach dem Verbot der USA nun auch die russischen Ölimporte einstellt und weitere EU-Länder diesem Beispiel folgen dürften, bezieht sich die Energiewende dieses Mal auf die Erschließung neuer Kohlenwasserstoffquellen. Derzeit liefert Russland etwa ein Drittel der europäischen Rohölimporte und fast die Hälfte des Erdgases, etwa 150 bis 190 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Es wird ein Produzent mit beträchtlichen Ressourcen benötigt, um Russlands Platz einzunehmen. Die Welt fragt sich zu Recht, ob Afrikas Gasreserven - geschätzte 221,6 Billionen Kubikfuß - Teil der Energielösung sein könnten, die Europa so dringend benötigt. Meine Antwort: Ja, die afrikanischen Länder können dazu beitragen, die Lücke zu schließen. Sie können das "Freiheitsgas" liefern, das Europa aus seiner Abhängigkeit von russischen Pipelines befreien wird. Aber der Weg dorthin wird schwierig sein. Die afrikanischen Länder werden Monate brauchen, um ihre Gasproduktion hochzufahren, zumal bis vor kurzem westliche Politiker und Umweltorganisationen im Namen des Klimaschutzes aggressiv auf einen raschen Stopp afrikanischer Gasinvestitionen drängten - ein Versuch, der ausländische Unternehmen in die Flucht schlug. Um die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, um Erdgas zu fördern und zu exportieren, ist ein schnelles Handeln der europäischen und afrikanischen Akteure erforderlich. Zum einen verfügt Afrika zwar über reiche Erdgasvorkommen, aber es mangelt erheblich an einer Gasinfrastruktur. Ohne eine rasche und erhebliche Steigerung der Investitionen durch europäische Länder, Finanzinstitute und Energieunternehmen wird Afrika auf keinen Fall über genügend Pipelines, Speicherkapazitäten oder Verarbeitungsanlagen verfügen, um den europäischen Gasbedarf angemessen zu decken. Die afrikanischen Staats- und Regierungschefs müssen ebenfalls entschlossen handeln, um europäischen Unternehmen den Weg zu ebnen, damit sie erfolgreich in afrikanische Öl- und Gasinfrastrukturprojekte investieren, Geschäfte abschließen und nicht unangemessene Verzögerungen in Kauf nehmen und die Gasproduktion und den Gastransport in Gang bringen können. Gleichzeitig müssen die afrikanischen Regierungen so viel wie möglich tun, um die afrikanischen Bedürfnisse zu berücksichtigen, auch wenn sie versuchen, die europäischen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Afrikaner haben argumentiert, dass wir, bevor wir uns auf erneuerbare Energiequellen stürzen, die Erdgasförderung fortsetzen müssen, damit wir es für die Stromerzeugung im eigenen Land nutzen und die weit verbreitete Energiearmut auf dem Kontinent bekämpfen können. Wir haben argumentiert, dass wir Zeit brauchen, um die Wertschöpfungskette von Erdgas zu monetarisieren, damit wir die Energieinfrastruktur sowohl für fossile als auch für erneuerbare Energien aufbauen können. Die Monetarisierung von Gas in Afrika würde unseren jungen Menschen zu Hause wirtschaftliche Chancen eröffnen. So viele von ihnen machen sich heute auf die riskante Reise über das Mittelmeer auf der Suche nach grüneren Weiden in Europa. Wir können in Afrika mit sauberem Erdgas grünere Weiden schaffen und kohlenstoffarmes LNG und grünen Wasserstoff nach Europa schicken. Afrikanisches Erdgas kann ein entscheidender Weg zum Wachstum und zur Diversifizierung der afrikanischen Volkswirtschaften sein und den Weg für eine erfolgreiche und gerechte Energiewende ebnen. Während wir unsere Erdgasaktivitäten steigern, dürfen wir unsere Ziele für Afrika nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen zusammenarbeiten und strategisch vorgehen, um die Programme voranzutreiben, mit denen diese Ziele erreicht werden können - von der Verpflichtung, einen Teil des von uns geförderten Erdgases für Gas-to-Power-Projekte zu behalten, bis hin zu den Bemühungen um die Monetarisierung. Lassen Sie uns also mit den europäischen Ländern zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, aber lassen Sie uns gleichzeitig nicht versäumen, die dringenden Bedürfnisse der afrikanischen Länder zu erfüllen. Europa, wir müssen pragmatisch sein Seit mehreren Jahren üben europäische Länder, Finanzinstitutionen und Umweltverbände immensen Druck auf afrikanische Länder aus, damit diese ihre Gasreserven aufgeben und sofort auf grüne Energie umsteigen. In jüngster Zeit ist dieser Druck noch weiter gegangen und hat ausländische Investitionen in afrikanische Erdgasprojekte behindert. Während der UN-Klimakonferenz (COP26) 2021 in Glasgow verpflichteten sich beispielsweise mehr als 20 Länder und Finanzinstitute, die öffentliche Finanzierung von Projekten für fossile Brennstoffe im Ausland einzustellen. Umweltbedenken, die nicht wissenschaftlich untermauert waren, hinderten den niederländischen Konzern Shell im vergangenen Dezember sogar daran, eine seismische Untersuchung zur Erkundung von Öl- und Gasvorkommen entlang der Ostküste Südafrikas durchzuführen, obwohl Südafrika einen großen Energiebedarf hat und die entdeckten Öl- oder Gasvorkommen dazu hätten beitragen können, die Energiearmut des Landes zu verringern. (Shell hat gerade eine erfolgreiche Entdeckung in Namibia gemacht, und ich bin zuversichtlich, dass sie erfolgreich Technologien zur Kohlenstoffabscheidung einsetzen werden, um kohlenstoffneutrale Kohlenwasserstoffe zu produzieren). Aber wenn dieses Muster der Einmischung in die afrikanische Öl- und Gasfinanzierung und -produktion anhält, sind bestehende Gasprojekte in Mosambik, Tansania, Nigeria, Äquatorialguinea, Mauretanien, Kongo und Senegal in Gefahr. Neue und erweiterte Gasprojekte sind unwahrscheinlich. Das Kapital geht dorthin, wo es willkommen ist. Jetzt, mit der Krise in der Ukraine, ist klar geworden, dass wir noch nicht in der Nähe des erstrebenswerten Ziels einer emissionsfreien Energieversorgung sind, wir sind einfach noch nicht so weit. Schon wenige Tage nach dem Einmarsch Russlands stiegen die Benzinpreise, ein Zeichen dafür, dass der Markt auf Rohöl als Transportmittel angewiesen ist. Heute erleben wir die höchsten Kraftstoffpreise seit Jahrzehnten. Die Preise für Erdgas erreichten am 7. März in Europa ein Allzeithoch und verzeichnen weiterhin Rekorde. Also, nein, Europa ist noch nicht so weit, und Afrika auch nicht. Die Förderung, der Transport und die Verwendung von Erdgas, dem saubersten aller fossilen Brennstoffe, ist nicht einmal ein notwendiges Übel. Es ist ein vernünftiges Mittel, um den weit verbreiteten Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die Kohlendioxidemissionen in Grenzen zu halten. Was wäre, wenn wir als Reaktion auf die Krise in der Ukraine eine Kurskorrektur vornehmen würden? Stellen Sie sich vor, die Europäische Investitionsbank und andere Finanzinstitute würden anfangen, Gasprojekte zu finanzieren. Nein, das würde nicht das Gas liefern, das Europa heute braucht, aber es würde längerfristig helfen, indem es eine Alternative zur russischen Energie bietet. Die afrikanischen Länder würden dadurch zu einer zuverlässigen, nachhaltigen Erdgasquelle für Europa werden, und das bis weit in die Zukunft. Und es würde Afrika in die Lage versetzen, seinen eigenen dringenden Energiebedarf zu decken. Ich habe zahlreiche Unternehmen aufgefordert, auf der African Energy Week im Oktober in Kapstadt Vereinbarungen über Erdgas und grünen Wasserstoff zu unterzeichnen. Der jüngste Vertrag über die Entwicklung von grünem Wasserstoff, den das deutsche Energieunternehmen Emerging Energy Corporation in der Republik Niger unterzeichnet hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein letzter Gedanke zu Europa: Es muss aufhören, Afrika mit Almosen und ausländischer Hilfe zu behindern. Die Hilfe muss aufhören. Sie hilft uns nicht weiter. Wir würden es viel lieber sehen, wenn Europa mit uns zusammenarbeiten und sich auf die freie Marktwirtschaft, die wirtschaftliche Freiheit und die Monetarisierung von Gas konzentrieren würde. Afrikas nächste Schritte Es wäre einfach, die Schuld für Afrikas Infrastrukturdefizite allein dem Mangel an europäischen Investitionen zuzuschreiben. Aber die afrikanischen Regierungen sind mitverantwortlich. Wir müssen das, was wir von anderen erwarten, auch für uns tun. Es ist nicht die Aufgabe Europas, Afrika aufzubauen. Jahrelang legten die afrikanischen Länder weitaus mehr Wert auf die Erdölförderung und die daraus resultierenden Einnahmen der Ölkonzerne als auf die Förderung von Erdgas und dessen Monetarisierung zur Finanzierung der Infrastrukturentwicklung. Glücklicherweise hat sich diese Denkweise geändert, und immer mehr afrikanische Länder, darunter Nigeria, Äquatorialguinea, Südafrika und Ghana, verfolgen Initiativen zur Monetarisierung von Erdgas. Aber diese Prozesse brauchen Zeit. Die afrikanischen Regierungen haben auch viel zu langsam gehandelt, wenn sich Möglichkeiten zur Gasförderung boten. Es gibt eine ganze Reihe von Gasgeschäften, die noch nicht abgeschlossen sind. Wir müssen zugeben, dass die Bürokratie und die Dreiecksarbeit bei den Verhandlungen und der Genehmigung von Geschäften die Gasindustrie in Afrika verlangsamt haben. In vielen Ländern, in denen ich gearbeitet habe, dauert es länger, bis die Regierung ein Gasprojekt verhandelt und genehmigt hat, als bis es gebaut ist. Heutzutage können Unternehmen sogar die Finanzierung aufstellen und bereit sein zu investieren, aber wenn der Verhandlungs- und Genehmigungsprozess langsam ist oder nicht funktioniert, hat es keinen Sinn, ein Gasgeschäft in Afrika zu machen. Wir haben schon viele Lizenzvergaberunden erlebt, bei denen keine Vereinbarungen unterzeichnet wurden. Und jeder Vorschlag, bei dem es nicht gelingt, die Bürokratie abzubauen, wird nicht funktionieren, und Afrikas potenzielles Gasvorkommen wird eine Katastrophe sein. Sehen Sie sich die riesigen Gasmengen in Nigeria an, fast 300 Billionen Kubikmeter, die noch gefördert werden müssen. Sehen Sie sich die bestehenden Projekte in Kamerun, Äquatorialguinea, Tansania und Mosambik an, die ins Stocken geraten sind. Ich war dabei, als Niger, Algerien und Nigeria letzten Monat die Erklärung von Niamey unterzeichneten. Das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit ist, dass die lange verzögerte Trans-Sahara-Gaspipeline endlich vorankommt. Dies ist eine wichtige Nachricht für ein Projekt, das mehr als 20 Jahre lang durch Sicherheitsbedenken der Investoren und die Unfähigkeit der Regierungen, das Projekt zu verhandeln und voranzutreiben, verzögert wurde. Die 2,2 Milliarden Dollar teure, 4.128 Kilometer lange Pipeline ist für die beteiligten afrikanischen Länder - sie wird von Warri, Nigeria, durch Niger nach Hassi R'Mel, Algerien, führen - und für Europa äußerst vielversprechend. Nach ihrer Fertigstellung wird sie 30 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr von Nigeria, Algerien und Niger nach Europa transportieren. Die afrikanischen Länder müssen ihre Erdgasprojekte beschleunigen und auf den Weg bringen, damit die Marktkräfte sie vorantreiben können. Die afrikanischen Regierungen sollten auch ausländische Erdgasinvestitionen fördern, indem sie Verträge zur Produktionsaufteilung speziell für die Erdgasförderung ausarbeiten, damit die Investoren wissen, was sie erwarten können. Und sie müssen dem Ressourcennationalismus eine Absage erteilen: Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um internationale Ölgesellschaften und ausländische Betreiber in Afrika zu verteufeln. Jetzt ist es wichtiger denn je, die Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu fördern, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Kritischer Moment Meiner Meinung nach steht für zwei Kontinente derzeit viel auf dem Spiel. Die Erdgasreserven Afrikas können den erheblichen und dringenden Bedarf beider Kontinente decken. Aber nur, wenn sich die Akteure in Europa und Afrika zu einer Zusammenarbeit verpflichten. Und nur, wenn sie entschlossen handeln. Lassen Sie uns jetzt umdenken und uns an die Arbeit machen. Verteilt von der APO Group im Auftrag der African Energy Chamber. Bild herunterladen 1: https://bit.ly/3i3985o Bild herunterladen 2: https://bit.ly/35NUrRq

