Nach einigen optimistischen Kommentaren zu den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine am Wochenende starteten die europäischen Aktienmärkte mit einem Plus in die neue Woche. Die Ukraine erklärte, die Gespräche seien konstruktiv verlaufen und eine vorläufige Einigung, einschließlich eines vorläufigen Waffenstillstands, könnte innerhalb weniger Tage erzielt werden. Die Aktien profitierten, während der Ölpreis zurückging. Chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...