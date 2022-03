hausInvest hat kürzlich ein Wohnimmobilienportfolio von Quarterback Immobilien erworben. Der offene Immobilienfonds plant, den Anteil an Immobilien mit bezahlbarem und teilweise gefördertem Wohnraum stark zu erhöhen.Der Wohnraum in Deutschland ist knapp: Schon seit Jahren hängt das Angebot hinter der Nachfrage zurück - und auch die Pandemie hat diesen Trend nicht gestoppt. Die Gründe hinter der anhaltenden Wohnungsknappheit sind vielfältig und lassen vermuten, dass die Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen wird. Wie der Datenreport 2021 des Statistischen Bundesamtes zeigt, werden die Haushalte immer kleiner; immer mehr Menschen wohnen allein oder zu zweit, der Wohnraumbedarf pro Kopf steigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...