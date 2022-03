Trotz des Mangels an Halbleitern ist es dem Volkswagen-Konzern 2021 gelungen, einen deutlich höheren Gewinn einzufahren. Für das laufende Jahr zeigt sich der Autobauer zuversichtlich. Wie die Zahlen ausgefallen sind, was die Aktie macht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Volkswagen-Konzern einen hohen Gewinn erzielt. Auch für das laufende Jahr ist der DAX-Konzern optimistisch. Doch insbesondere der Krieg in der Ukraine mit seinen schwer kalkulierbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...