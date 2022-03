Yuga Labs, das schnell wachsende Unternehmen hinter dem Bored Ape Yacht Club, hat sich die Rechte an den populären NFT-Sammlungen Cryptopunks und Meebits gesichert. Der Preis bleibt zunächst ungenannt. Mit der Übernahme der beliebten NFT-Kollektionen des Hauses Lara Labs kontrollieren die Bored-Ape-Macher Yuga Labs ab sofort drei der wertvollsten NFT-Sammlungen am Markt. Das hat Yuga Labs am vergangenen Samstag bekannt gegeben. Yuga Labs: Nummer 2 übernimmt Nummer 1 Die Cryptopunks-Sammlung besteht bereits seit 2017 und ist die nach Handelsvolumen größte NFT-Kollektion am Markt. Sie übertrifft...

