Nachdem die Einigung mit den Gläubigern und einige weitere gute Neuigkeiten aus Dezember und Januar gefühlt schon wieder in Vergessenheit geraten sind, hat Steinhoff derzeit wieder einen mehr als schweren Stand an den Märkten. In der vergangenen Woche kämpfte die Aktie des Möbelhändlers vor allem darum die 2-Euro-Marke nicht aus der Hand zu geben. Das gelang ihr letzten Endes nur mit viel Mühe und Not.Zeitweise rutschte Steinhoff (NL0011375019) in den vergangenen Tagen schon auf weniger als 0,170 Euro ab, bevor die Aktie sich bis zum Wochenende ...

