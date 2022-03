Der Ukraine-Krieg treibt die Geldhäuser aus Russland. US-Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan haben längst ihre Geldkoffer gepackt. Jetzt ziehen mit der Commerzbank und der Deutschen Bank auch deutsche Finanzinstitute nach. Einen vollständigen Rückzug aus dem Land bedeutet das jedoch nicht.Angesichts des Ukraine-Kriegs will sich die Commerzbank aus Russland zurückziehen. Wie eine Sprecherin am Samstag mitteilte, hat die Bank aufgehört, in Russland Neugeschäfte zu tätigen. Bestehende Transaktionen ...

