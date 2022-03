DJ Gründung eines Beirats und Kooperation zwischen Cogia GmbH und Prof. Dr. Busse

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts015/14.03.2022/12:00) - Das Frankfurter Technologie-Unternehmen Cogia GmbH, das seinen Kunden erfolgreich auch KI-basierte Lösungen anbietet, kooperiert mit dem renommierten Experten für Data Science, Ontologie, KI und Text Mining Professor Dr. Johannes Busse von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut (HAW Landshut).

Im Rahmen dieser Kooperation sind gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Bereichen Text Mining, Sentiment Analysis, Opinion Mining und Emotional Detection vorgesehen. Darüber hinaus werden Prof. Dr. Busse und die Cogia GmbH gemeinsame Seminare für Bachelor- und Masterstudenten veranstalten, um deren Praktika und Abschlussarbeiten in Hinsicht auf Themen, die für Cogia relevant sind, zu organisieren. Auch gemeinsame Konferenzen und Workshops sowie gemeinsame Weiterbildungsaktivitäten mit dem Ziel der Etablierung intelligenter IT-Technologien sollen in Zukunft geplant und organisiert werden.

Parallel ruft Cogia einen Beirat ins Leben, dem Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft, Technologie, Investment Banking oder Entrepreneurship angehören werden. Prof. Dr. Busse wird auch hier eine aktive Rolle spielen. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus seinen Forschungsseminaren sollen in das laufende Geschäft integriert und neue Forschungsprojekte gefördert werden.

"Es freut mich besonders, dass wir meinem seit langen Jahren gehegten Wunsch, eine Cogia-Akademie zu gründen, nun entscheidend näherkommen", sagt Pascal Lauria, CEO der Cogia GmbH. "Seit Jahren investieren wir in die Entwicklung und Forschung in den Bereichen Text Mining, Ontologie und Data Science und haben Linguisten, Mathematiker, Germanisten und Entwickler in unserem Team, die dazu beitragen, unsere Technologien stets auf dem höchsten Stand zu halten. Durch die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Busse wird nun eine wissenschaftliche Basis geschaffen, die neue Dimensionen für unserer Forschungsaktivitäten eröffnet."

Über Cogia

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu ihnen zählen Fortune-500-Kunden.

(Ende)

Aussender: Cogia AG Ansprechpartner: Sonja Paas Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: s.paas@cogia.de Website: www.cogia.ag

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220314015 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2022 07:01 ET (11:01 GMT)