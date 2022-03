DGAP-News: AYOXXA Biosystems GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

AYOXXA erhält frisches Kapital zur Finanzierung ihres kommerziellen Wachstums in Europa, USA und Asien - Runde angeführt von Prosnav Capital Die Finanzierungsrunde wurde unter Beteiligung einer Gruppe von Altgesellschaftern von Prosnav Capital angeführt, einem strategischen internationalen Investor mit Sitz in Luxemburg und Hongkong

Die Finanzierung beschleunigt die Entwicklung von AYOXXA zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Proteomik und eröffnet über das breite Netzwerk von Prosnav Capital einen direkten Zugang zum asiatischen Markt

Das neue Management-Team verfügt über eine umfassende internationale Branchenerfahrung, mit der es das Wachstum des Unternehmens gezielt vorantreiben wird. Dabei wird der neue CEO Dr. Albrecht Läufer von Markus Fehr als designierter Co-CEO unterstützt Köln, 14. März 2022 - AYOXXA Biosystems GmbH, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Multiplex-Tests zur Proteinanalyse für die Wirkstoffentwicklung und die translationale Forschung fokussiert, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, die dem Unternehmen über die kommenden drei bis fünf Jahre operative Flexibilität sichert. Angeführt wurde die Runde von dem in Hongkong ansässigen strategischen Investor Prosnav Capital, der AYOXXA mit seinem breiten regionalen Netzwerk den Zugang zum asiatischen Markt eröffnen wird. Neben Prosnav beteiligte sich auch eine Gruppe von Altgesellschaftern an der Finanzierung. Die Mittel werden verwendet, um die weltweite Kommerzialisierung der LUNARIS-Technologie von AYOXXA voranzutreiben. Die Plattform kann unter Verwendung kleinster Probenmengen hochwertige Proteomikdaten generieren. Sie erlaubt eine vollständig skalierbare quantitative Validierung von krankheitsrelevanten Biomarkern und ermöglicht die translationale Forschung vom Labor zur Klinik, vom Modell zum Menschen, vom Datensatz zum Medikament oder Impfstoff. "Wir sind sehr stolz darauf, Prosnav Capital als Gesellschafter gewonnen zu haben. Prosnav bietet uns eine solide Perspektive sowohl im Hinblick auf die Finanzierung als auch auf ihre wertvollen Beziehungen und Erfahrungen, insbesondere in Asien", sagte Dr. Albrecht Läufer, Chief Executive Officer von AYOXXA. "Mit unserer LUNARIS-Plattform sind wir hervorragend aufgestellt, um in die kommerzielle Wachstumsphase einzutreten." "Wir fühlen uns geehrt, AYOXXA an der Spitze dieser Gruppe hoch angesehener Life-Science-Investoren an diesem entscheidenden Punkt ihrer Unternehmensgeschichte zu unterstützen," sagte David Huang, Gründer von Prosnav Capital. "Für uns bedeutet dieser Schritt eine strategisch wichtige Investition in den Gesundheitssektor. Wir sind begeistert von dem Potenzial der LUNARIS-Technologie als Wegbereiter für die Entwicklung besserer Behandlungen und Impfstoffe und werden AYOXXA auf ihrem Weg zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Proteomik zur Seite stehen." Markus Fehr, Co-CEO und China-Repräsentant der GHA (German Health Alliance) erläuterte: "AYOXXA ist heute gut positioniert, um erfolgreich in den asiatischen Markt zu expandieren, wo fast die Hälfte der mehr als 600 Studien mit CAR-T-Zelltherapien durchgeführt werden und nutzt dazu ihre Erfahrungen aus der Nutzung der LUNARIS-Plattform in Kooperationen mit erstrangigen medizinischen Einrichtungen. " "Prosnav Capital hat das Innovationspotenzial von AYOXXA, insbesondere für den Einsatz von Proteomik-Tools im Klinikbereich erkannt und bietet die finanzielle Stabilität, um die kommerzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens weiter auszubauen. Ich bin sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung führender Gesellschafter während des gesamten Finanzierungsprozesses und freue mich sehr, dass sich neben dem Hauptinvestor Prosnav Capital weitere zahlreiche Anteilseigner der Finanzierungsrunde angeschlossen haben," sagte Rodney Turner, scheidender CEO von AYOXXA. Weitere Geldgeber dieser Runde unter der Führung von Wellington Partners und der NRW.Bank sind: b-to-v Partners S.à.r.l.; Rainer Christine Asset Management GmbH.; Equivation-Beteiligungsgesellschaft mbH; Roland Oetker Family Office; Riesner Verwaltungs GmbH; die beiden AYOXXA-Mitgründer sowie mehrere Privatpersonen. Neues Management soll das kommerzielle Wachstum des Unternehmens vorantreiben Als Teil der Finanzierung wurde vereinbart, dass die bisherigen Geschäftsführer dem Unternehmen in neuen Funktionen weiterhin zur Verfügung stehen. Dr. Rodney Turner (CEO) wird AYOXXA zukünftig auf dem US-Markt beraten und Dr. Markus Zumbansen (CTO) wird weiterhin als CSO und CTO tätig sein. Der neue CEO Dr. Albrecht Läufer und der designierte Co-CEO Markus Fehr werden das kommerzielle Wachstum von AYOXXA verstärkt vorantreiben. Dr. Läufer bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung aus internationalen Führungspositionen in der Biotech- und Pharmaindustrie sowie aus der Impfstoffentwicklung in das Unternehmen ein. Herr Fehr ist Experte für den chinesischen Gesundheitsmarkt und wird neben seiner Rolle bei AYOXXA seine Position als China-Repräsentant der GHA - German Health Alliance beibehalten.

Über Prosnav Capital Prosnav Capital verwaltet über seine Multi-Asset-Class-Plattform, die Private Equity, Immobilien, strukturierte Investitionen und Finanzierungen sowie Vermögensverwaltung umfasst, über 1 Mrd. USD an zugesagtem Kapital. Das Unternehmen vermittelt Kunden nach sorgfältiger Vorauswahl hochwertige Fondsinvestitionsmöglichkeiten aus der ganzen Welt. Gleichzeitig evaluiert Prosnav aktiv Direkt- und Co-Investitionsmöglichkeiten und bietet darüber hinaus umfassende Mehrwertdienste während des gesamten Investitionszyklus - vom Beginn der Mittelbeschaffung über die Investition bis hin zum Management nach der Investition und dem Ausstieg. Neben dem Luxemburger Fondsbüro, das als Drehscheibe für die EU dient, verfügt Prosnav über Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren, darunter Deutschland, die Schweiz, Kanada, Großbritannien (Beratungsdienste im StepStone-Büro), Singapur, Australien, Hongkong und China. Prosnav beschäftigt weltweit über 70 Mitarbeiter.

Über AYOXXA AYOXXA Biosystems GmbH, ursprünglich ein Start-up der National University of Singapore, ist ein internationales Life-Sciences-Unternehmen mit Sitz in Köln (Deutschland) und einer Niederlassung in den USA. AYOXXA ermöglicht ihren Kunden und Partnern, mithilfe ihrer zuverlässigen und optimierten Plattformtechnologie richtungsweisende Erkenntnisse in allen Bereichen der Life-Science-Forschung zu generieren und damit die Erfolge in der translationalen Wissenschaft zu steigern. Mit LUNARIS, seiner proprietären Beads-on-a-Chip-Multiplexing-Plattform für die moderne Proteinanalyse, ebnet das Unternehmen den Weg für die Verwertung von Wissen aus der biologischen Grundlagenforschung zur Unterstützung klinischer Studien sowie des gesamten Arzneimittelentwicklungsprozesses. Mit seinen Vorteilen hinsichtlich Qualität, Flexibilität, Robustheit und Effizienz ermöglicht LUNARIS eine vollständig skalierbare, qualitativ hochwertige quantitative Validierung von Biomarkern in kleinsten biologischen Probenvolumina. AYOXXA vermarktet ein wachsendes Portfolio standardisierter, gebrauchsfertiger Biomarker-Assays mit Fokus auf die biologischen Prozesse von Entzündungen und Immunreaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ayoxxa.com.

Kontakt zur Presse AYOXXA Biosysteme GmbH MC Services AG Dr. Marion Lammertz Dr. Solveigh Mähler Marketingleiter Kommunikation P: +49 (0) 221 222529 41 +49 (0) 211 529 252 19 E: marion.lammertz@ayoxxa.com solveigh.maehler@mc-services.eu

