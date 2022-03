Vaduz (ots) -



Regierungsrat Manuel Frick empfing am Montag, 14. März 2022 in Vaduz die Staatssekretärin des österreichischen Bundeskanzleramtes Claudia Plakolm, zu deren Arbeitsschwerpunkt die Jugend zählt. Bei dem Austausch ging es neben allgemeinen Themen rund um Kinder und Jugendliche insbesondere um die psychischen Folgen der Covid-19-Pandemie für Heranwachsende.



Die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Österreich und Liechtenstein im Bereich der Jugend ist von zahlreichen gemeinsamen Projekten besonders mit dem Bundesland Vorarlberg geprägt. Im Vorfeld des Arbeitsgesprächs machte sich Staatssekretärin Plakolm im Experimentierlabor PepperMINT in Vaduz ein Bild davon, wie Kinder und Jugendliche in Liechtenstein für naturwissenschaftliche und technische Themen begeistert werden.



