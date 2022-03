Schwyz (ots) -Dank der Investitionen in die Digitalisierung sowie in neue Produkte konnten wir unsere Wachstumsstrategie fortsetzen und die Position im Markt als führende Vorsorgeplattform weiter festigen.Das vergangene Geschäftsjahr war wiederum stark von der Corona-Pandemie geprägt. Von allen Mitarbeitenden wurde aufgrund von Teamaufteilungen, der Verlegung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice oder das Abhalten von Sitzungen via Teams oder Skype viel Flexibilität abverlangt.Trotzdem blicken wir mit grosser Freude auf das letzte Jahr zurück!Wachstum hat in allen Geschäftsbereichen zugelegtWir konnten einmal mehr in allen wesentlichen Bereichen zulegen. Per 31. Dezember 2021 verwalteten wir für insgesamt 31'291 Destinatäre (+8%), 856 Unternehmen (+13%) und 4 institutionellen Anlegern ein Gesamtvermögen von rund 4 Mia. Franken (+ 12%). Die Depotbestände betragen rund 68% und haben sich um 23 Prozentpunkte auf 2.7 Mia. Franken erhöht.Anspruchsvolles ZinsgeschäftTrotz der anhaltenden Tiefzinslage konnte die Marge auf den Kontoeinlagen von Freizügigkeits-, 3a- und 1e-Guthaben gehalten und sogar tendenziell verbessert werden. Das breite Universum an Schweizer Banken, bei denen die Kundenguthaben deponiert sind, stellt einen grossen Vorteil für unsere Kunden dar.Wichtige Kern-Prozesse wurden weiter digitalisiertUnser digitales Kundenportal Liberty Connect wurde mit ein paar praktischen "Features" weiter ausgebaut und die Benutzerfreundlichkeit dank eines "Redesigns" deutlich verbessert. Neu können Kunden nicht nur sämtliche Unterlagen wie Jahresendauszüge, 3a Steuerbescheinigungen und weitere system-generierte Dokumente in ihrem persönlichen E-Postfach empfangen, sondern auch die Entwicklung ihres Vorsorgevermögens detailliert mitverfolgen.Auch die Neueinführung von Liberty Connect für Berater hat dazu beigetragen, dass die Abläufe effizienter geworden sind. So können Berater - wie Endkunden übrigens auch - viele Informationen online abrufen, was sehr geschätzt wird.Die QR-Rechnung ist die Basis für einen effizienten, automatisierten Zahlungsverkehr und wird schweizweit eingeführt. Sie enthält alle Zahlungsinformationen im QR-Code mit durchgängig verwendbaren Zahlungsreferenzen. Die QR-Rechnung ist ein Produkt der SIX Interbank Clearing AG und wird den roten und den orangen Einzahlungsschein ersetzen. Auch wir haben per 1. Januar 2022 auf das neue Zahlungssystem umgestellt.Erfolgreiche Positionierung mit SmartGate als digitale VorsorgeplattformUnsere neue SmartGate-Lösung haben wir letztes Jahr lanciert und Anbietern wie der Glarner Kantonalbank (FreeME), Inyova, Everon oder LibertyGreen die Möglichkeit gegeben, im digitalen Vorsorgegeschäft Fuss zu fassen. Seit Lancierung konnten wir in kurzer Zeit bereits über Tausend Konti mit Assets von CHF 25 Mio. onboarden. Das zeigt uns, dass der Entscheid richtig war, unser Angebot mit diesem Geschäftsfeld zu erweitern. Weitere neue Anbieter stehen bereits für 2023 in der Pipeline.AusblickWachstum und Digitalisierung werden fortgeführtFür das kommende Jahr steht ein zweistelliges Wachstum sowie eine weitere Digitalisierungsrunde im Zentrum unserer Strategie. Dafür werden wir u.a. das Self-Onboarding einem "Redesign" unterziehen und den Fokus bei der Automatisierung auf das Kollektivgeschäft, die Wertschriftenabwicklung und die Buchhaltung legen. Schliesslich ist es unser Ziel die Kernprozesse möglichst kundenfreundlich, schnell und "end-to-end" zu gestalten.Zum Wachstum wird auch der Übertrag der Kundenbestände zweier Stiftungen (FZ/3a) einer Privatbank einen wichtigen Beitrag leisten. Insgesamt werden per 1. April 2022 Volumen in der Höhe von 150 Mio. Franken an uns übertragen. Die abgebenden Stiftungen gehen im Anschluss durch einen Liquidationsprozess.In eigener Sache ....Vor kurzem sind wir mit unserer neuen Homepage "liberty.ch" online gegangen. Sie wurde in den letzten Monaten komplett neugestaltet, erscheint in einem modernen Design und bietet weiterhin nützliche Informationen zu Vorsorgethemen sowie zu unseren vielfältigen Produkten und Dienstleistungen. Sie wird in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter optimiert und vervollständigt. Besuchen Sie die neue Webseite bereits heute und lernen Sie uns noch besser kennen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.Wir bedanken uns bei allen, die mit uns verbunden sind und uns als Unternehmen bei der Entwicklung unterstützen.Zur Liberty-GruppeDie Liberty-Gruppe besteht aus Stiftungen der 2. und 3. Säule und ist mit einem betreuten Gesamtvermögen von CHF 4 Mia. ein schweizweit führendes Unternehmen im Bereich der beruflichen und gebundenen Vorsorge. Dank einer starken Innovationskraft konnten regelmässig neue Dienstleistungen und Produkte für den Schweizer Markt lanciert und die Plattform weiterentwickelt und ausgebaut werden. Heute betreiben wir einen modernen Vorsorge-Marktplatz gemeinsam mit renommierten Vermögensverwaltern, Banken, Versicherungsgesellschaften, Brokern, Beratern oder Produktanbietern.