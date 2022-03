Mit dem neuen reconcept Green Energy Asset Bond II können Anleger in einen Windpark in Baden-Württemberg investieren - diese und weitere News im Überblick.reconcept Green Energy Asset Bond II: Investition in einen Windpark in OberschwabenMit dem reconcept Green Energy Asset Bond II setzt die reconcept Gruppe ihre Serie der börsennotierten grünen Anleihen fort. Das neu verfügbare Wertpapier investiert in Erwerb und Betrieb des Windparks Hilpensberg in der Region Bodensee-Oberschwaben in Baden-Württemberg. Der Park besteht aus drei Windenergieanlagen, die frei auf einer rund 700 Meter hohen windreichen Hügelkuppe stehen und eine Leistung von je drei Megawatt vorweisen können. Umgerechnet werden rund 6.900 Haushalte über den Park mit grünem Strom versorgt - das entspricht einer CO2-Ersparnis von rund 13.740 Tonnen jährlich, was wiederum dem CO2-Fußabdruck von rund 1.740 Bundesbürgern entspricht (Quelle: Statista).

